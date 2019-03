French News: Journée de la presse traditionnelle à Baïkonour

Source: Espace fédéral russe

07.03.2019 22: 23Une "journée de la presse" traditionnelle à Baikonour

Aujourd’hui, sur le 17e site du cosmodrome de Baïkonour, le complexe de test du complexe CPC de Yury Gagarine, les journalistes ont assisté au processus de préparation des équipages de l’ISS-59/60 au vol spatial. Traditionnellement ce jour-là, les représentants des médias ont une occasion unique de discuter avec des astronautes et des astronautes, de poser des questions et de demander leurs impressions avant le prochain voyage dans l’espace. Christina Cook) et son remplaçant (le cosmonaute de Roskosmos, Alexander Skvortsov, l’astronaute de l’ESA Luke Parmitano et l’astronaute de la NASA Andrew Morgan) d’equipages longs de 59/60 Une journée de travail pour les astronautes et les astronautes a commencé par une formation sur un simulateur informatique pour amarrer manuellement le TPK Soyouz MS sur l’ISS. Après avoir mené à bien toutes les opérations et avoir ainsi consolidé les compétences pour les travaux ultérieurs dans l’espace, les équipages ont procédé à l’étude de la documentation de bord. Les journalistes et la formation pratique des cosmonautes et des astronautes aux facteurs de vol dans l’espace, qui comprennent des tests de stabilité vestibulaire sur le fauteuil d’accélération Coriolis et une formation en hémodynamique chez orthostat, ne sont pas passés inaperçus. La culture physique fait partie intégrante de la formation de l’équipage. Sous la supervision de médecins, astronautes et astronautes travaillent sur un tapis roulant, un vélo ergomètre et des travaux sur des simulateurs de puissance. Dans un programme d’entraînement chargé, les équipages à Baïkonour ont un lieu de repos. En règle générale, il s’agit d’une partie d’échecs, de tennis de table et de billard.En fin de journée, cosmonautes et astronautes ont pris part à la cérémonie de plantation d’arbres dans l’allée des cosmonautes, une tradition de longue date initiée par le premier cosmonaute Yuri Alekseevich Gagarin.

