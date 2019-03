French News: Klöckner: “Impossible de lever le drapeau blanc après 30 ans d’unité allemande”

Source: Ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture, commentaires du ministre fédéral sur l’enquête de l’Institut de recherche économique Leibniz

L’étude en cours de l’Institut de recherche économique Leibniz, qui recommande d’abandonner les zones rurales, notamment à l’est, au lieu de continuer à investir de l’argent, explique la ministre fédérale des Zones rurales, Julia Klöckner:

“Les villages ruraux qui pardonnent, qui abritent plus de la moitié de notre population, laissent des paysages désolés – je trouve cette idée étrange. Après trente ans d’unité allemande dans laquelle beaucoup a été accompli, nous ne pouvons plus hisser le drapeau blanc. D’autant plus que les industries de taille moyenne d’autres régions du pays ont mis plus de temps à se développer. De plus, l’hypothèse est fausse, les zones rurales sont pires que les zones métropolitaines. Même les zones structurellement faibles ne sont pas une question de boussole. La tâche consiste à soutenir ces régions avec précision, à utiliser le potentiel existant – aucune politique d’arrosoirs. Il ne s’agit pas de lisser les différences. La bonne chose est d’avoir le choix. C’est la liberté, c’est la vie autodéterminée. Le but est égal, pas conditions de vie égales. Concrètement, cela signifie que les conditions préalables de base doivent être remplies, peu importe où vous vivez. Il concerne les soins locaux, les médecins, les crèches et les écoles, une bonne infrastructure de transport, l’accès rapide à Internet. Au sein de la commission “Conditions de vie équivalentes”, dont je suis coprésident, nous élaborerons des recommandations d’action, en particulier des opportunités offertes par les zones rurales. prendre. Pour beaucoup de soi-disant «champions cachés», les entreprises de taille moyenne qui produisent au niveau mondial, par exemple, sont attractives en tant que lieux de production car elles ont un potentiel de croissance. Les possibilités de numérisation offrent également un grand potentiel: en résumé, même avec de petites mesures, beaucoup de choses positives peuvent être mises en œuvre. Et vu le fait que nous surchauffons dans de nombreuses villes, il n’ya guère de logements abordables disponibles, il serait absurde de céder le terrain. Ce serait irresponsable pour ceux qui aiment vivre ici. Je ne participe pas à une telle désolidarisation. “

