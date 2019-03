French News: La nouvelle loi renforcera le contrôle du respect par les opérateurs russes des exigences du traité sur l’Antarctique – I. Hecht

Source: Russie – Conseil de la fédération

Les sénateurs examineront une loi visant à améliorer la réglementation législative des activités des opérateurs russes en Antarctique.

La loi fédérale «portant modification de l’article premier de la loi fédérale sur la protection des droits des personnes morales et des entrepreneurs individuels dans la mise en œuvre du contrôle de l’État (contrôle) et du contrôle municipal» et la loi fédérale sur la réglementation des activités des citoyens russes et des personnes morales russes en Antarctique sont entrées au Conseil de fédération “Dans le cadre de l’inspection nationale.” C’est ce qu’a déclaré la vice-présidente du Comité de la politique agraire et alimentaire et de la gestion de l’environnement du Conseil de la Fédération, Irina Hecht.

Selon elle, le document vise à améliorer la réglementation législative des activités des opérateurs russes en Antarctique. Le sénateur a précisé que la loi sera bientôt examinée lors de la réunion du comité du comité de la fédération concerné et inscrite à l’ordre du jour de la session plénière du 13 mars.

Le concept d ’« inspection nationale »est introduit dans la législation.

Afin de contrôler la conformité des opérateurs russes avec les exigences du système du Traité sur l’Antarctique, a expliqué Irina Hecht, le concept d ‘«inspection nationale» est en train d’être introduit dans la législation. Le sénateur a noté que le document clarifiait également la notion d ‘”observateur” – un fonctionnaire qui est chargé des fonctions de l’autorité nationale d’inspection par un exécutif fédéral autorisé par le gouvernement de la Fédération de Russie. Comme le note Irina Hecht, la loi stipule que la procédure d’inspection nationale est établie par le gouvernement de la Fédération de Russie. Dans le même temps, la règle sur le respect des exigences en matière de licences dans la mise en œuvre du type d’activité sous licence est exclue du nombre d’exigences relatives aux activités des opérateurs en Antarctique.

