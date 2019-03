French News: La politique identitaire et la crise de la démocratie libérale

Source: Koerber StiftungLa «fin de l’histoire» est-elle ajournée? Quels éléments de l’ordre démocratique interrogent les politiques d’identité et où rompent-ils avec des éléments essentiels de l’histoire démocratique moderne? Et comment la démocratie libérale peut-elle se défendre contre le sentiment d’exclusion et de perte d’identité qui est à la base de la politique identitaire? Telles sont les questions posées par le politologue Francis Fukuyama lors d’un entretien avec Holger Stark, membre du comité de rédaction de DIE ZEIT, le 5 mars , Le livre actuel Fukuyamas “Identité: Comment la perte de dignité met en danger notre démocratie” a constitué le fondement de la discussion. Le politologue américain relate les développements significatifs de l’histoire de la démocratie et de l’histoire sociale au XXe siècle avec les dangers actuels auxquels la démocratie libérale est exposée par le biais de la politique identitaire de droite et de gauche. la contribution au développement d’une communauté démocratique était terminée. Au contraire, un nombre croissant de personnes dans des sociétés de plus en plus fragmentées partagent actuellement le sentiment d’exclusion et de perte d’identité. Ce sentiment est à la base du succès des populistes de toutes sortes: face à la fragmentation des sociétés en groupes toujours plus petits, Francis Fukuyama s’appuie sur une identité nationale forte, qui ne doit cependant pas être définie sur une base ethnique. “L’égalité de dignité pour tous” était un instrument efficace dans la lutte pour la justice sociale. Lors du débat organisé par la Fondation Körber en coopération avec Hoffman et Campe Verlag et l’hebdomadaire DIE ZEIT, il était clair à quel point la crise actuelle était forte. La tension entre le populisme, le pouvoir et la démocratie libérale dans le passé et le présent est également l’un des thèmes abordés cette année par Körber. Elle est non seulement liée aux défis de la mondialisation, mais également aux développements historiques des États-Unis et de l’Europe dans l’après-guerre. Forum d’histoire, qui se tiendra les 13 et 14 mai à Berlin. à la vidéo

