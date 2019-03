French News: L’Allemagne reste la première destination

Source: CDU CSU

ITB montre la diversité de l’industrie et les atouts de la région touristique en Allemagne

Berlin a lancé le plus grand salon du voyage au monde avec plus de 10 000 exposants du monde entier. La Malaisie est le pays partenaire de la bourse internationale du tourisme (ITB) à Berlin cette année. L’Allemagne est cependant l’une des destinations de voyage les plus populaires auprès des visiteurs internationaux et des habitants depuis des années. La recette du succès: le mélange de flair des grandes villes, de nature et de culture.

La région touristique allemande bat tous les records. En 2018, le nombre de nuitées a augmenté pour la neuvième fois consécutive pour atteindre un total de 477 millions. Le tourisme reste donc un facteur économique important. Avec une valeur ajoutée brute de 105 milliards d’euros, la contribution du tourisme à l’économie allemande est supérieure à celle de l’ingénierie ou du commerce de détail. Plus de 2,9 millions d’employés travaillent directement dans l’industrie du tourisme. Le logement de vacances le plus important reste à l’époque des hôtels Airbnb et Cie.

La recette du succès: un mélange de culture, de nature, de sport et de plaisir

“L’Allemagne est la première destination”, a déclaré Paul Lehrieder. Qu’est-ce qui fait que l’emplacement touristique a autant de succès? “C’est un mélange de culture, de découverte de la nature, de sport et de plaisir”, a déclaré le porte-parole du groupe parlementaire CDU / CSU pour la politique du tourisme lors de la visite du salon. Le touriste typique de l’Allemagne séjourne entre cinq et huit jours dans le pays et dépense en moyenne 470 euros par jour, i.a. pour l’hébergement, la restauration ou la vente au détail. “La période la plus précieuse de l’année vaut également quelque chose pour les gens”, a déclaré Lehrieder.

Promouvoir le tourisme au-delà des grandes villes

Les destinations les plus populaires pour les invités nationaux et étrangers sont toujours les grandes villes comme Berlin, Munich ou Hambourg. Cependant, les régions rurales avec leurs paysages naturels et culturels uniques deviennent également de plus en plus populaires. “Les personnes qui viennent à nous veulent apprendre à connaître notre mode de vie”, a déclaré Lehrieder. Pour que les petites villes bénéficient des chiffres, des stratégies de marketing intelligentes et des offres numériques telles que l’occasion d’explorer des régions virtuellement. “C’est ce que les gens reconnaissent: il existe également de beaux coins en dehors de Rotenburg, Neuschwanstein, Munich ou Berlin”

Faire prendre conscience de la grande importance de l’industrie du tourisme

Cette année, le gouvernement fédéral souhaite présenter les points clés d’une stratégie nationale du tourisme. Cela a été convenu dans l’accord de coalition entre CDU / CSU et représente une approche globale de la politique économique, qui devrait renforcer davantage les conditions-cadres pour le secteur du tourisme, souvent de taille moyenne, en Allemagne. “Nous voulons rendre le financement fédéral encore plus efficace, prendre davantage en compte les intérêts de l’industrie dans tous les domaines politiques et sensibiliser le public à la grande importance de l’industrie du tourisme”, résume Paul Lehrieder.

