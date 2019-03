French News: Lauréat du prix du fair-play 2018

Source: DOSBTriathlet Manuel Retzbach et l’équipe de football du SC Lauchringen sont récompensés dans l’écluse de Biebricher par le DOSB et l’Association des journalistes sportifs allemands (VDS) avec le prix Fair Play.

Dans la catégorie “Sports”, le jury d’experts a sélectionné le lauréat du prix, Manuel Retzbach de Tricon Schwäbisch Hall. En juillet, lors d’une compétition par équipes, il a vu de loin une chute sur la piste cyclable devant lui. Lorsque Retzbach a atteint le niveau du compétiteur déchu, il s’est arrêté pour prendre soin de l’homme blessé (qui s’est par la suite avéré être l’ancien triathlète de classe mondiale Matthias Klumpp), quelle que soit sa performance ou celle de son équipe. En outre, le jury a rendu hommage à cet effort: “Leur comportement désintéressé et solidaire face à la situation critique d’un concurrent fait de vous un modèle pour les autres.” Athlètes et est un exemple éclatant d’une union équitable – dans le sport et au-delà. “Le jury de l’équipe du SC Lauchringen, à qui le prix spécial de 2018 a également été impressionné, a également été impressionné. L’équipe de football a tourné dans un match de championnat fermé derrière son coéquipier Kebba Manneh. Cela avait été insulté par le public adverse et avait ensuite quitté la place sous le choc. Ses coéquipiers ont fait preuve de solidarité, ont également quitté le terrain et ont donc pris la démolition du jeu qui a également eu lieu. “L’équipe du SC Lauchringen a ainsi établi un signe indiscutable et important contre le racisme, qui est également important au-delà du sport”, a jugé le jury. Le jury a également souligné dans sa justification que “aujourd’hui encore, l’ouverture, la tolérance et la La solidarité en tant que pilier de notre société doit être défendue et vécue. “Le comportement de l’équipe du SC Lauchringen montre le potentiel du sport, de telles valeurs à véhiculer et à défendre. Le prix du fair-play du sport allemand 2018 fera partie du Biebricher Schlossgesprächs le Académie olympique allemande le 28 mars à Wiesbaden. Le thème de l’événement avec le président Janez Kocijancic (président du Comité olympique européen) et une table ronde de premier plan est “Le sport et son importance pour la communauté de valeurs de l’Europe”. Tout au long de la soirée, Dieter Gruschwitz, ancien responsable de la principale rédaction de la ZDF pour les sports (Source: DOSB).

