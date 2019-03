French News: Le centre Khrunichev s’emploie à améliorer la fiabilité du lanceur Proton

Source: Espace fédéral russe

# Centre Khrunichev # main # Proton-M06.03.2019 16: 19Le Centre Khrunichev s’emploie à améliorer la fiabilité du lanceur Proton L’une des priorités du centre de recherche et de production spatiale M. M est d’assurer la qualité et la fiabilité des lanceurs Proton. V. Khrunichev («Centre Khrunichev»). Le lanceur amélioré Proton-M à trois étages (PH), équipé de l’étage supérieur Briz-M (RB), est actuellement le principal outil russe permettant de vous lancer un vaisseau spatial automatique. trajectoires de départ et d’orbite élevées dans le cadre de programmes fédéraux et commerciaux.Le Centre Khrunichev, en collaboration avec la société d’État Roskosmos, a élaboré et mis en œuvre un programme triennal de maintenance de la fiabilité «Proton-M» et RB «Briz-M» pour la période 2016-2018. Le directeur général adjoint pour les activités économiques extérieures du centre Khrunichev, Andrei Pankratov, a pris la parole à la dixième conférence internationale «L’assurance de l’aviation et de l’espace en Russie» (20-21 février 2019, Moscou), organisée par Ross Programme yskoy Association des .Dans l’aviation et de l’espace Les assureurs (RAAKS) a été mis en œuvre sur 60 mesures. La portée des mesures incluait l’identification, l’analyse et l’élimination des défauts et des dysfonctionnements dans les processus de production et d’exploitation des fusées et des équipements spatiaux; ajustement de la conception et de la documentation opérationnelle; mesures visant à améliorer la qualité des composants de la fusée Proton-M et de l’étage supérieur Briz-M. «Les activités et les initiatives développées pour le bon fonctionnement du lanceur Proton ont été pleinement mises en œuvre. Les résultats de leur mise en œuvre sont évidents aujourd’hui: de mai 2015 à ce jour, 14 lancements réussis du lanceur Proton-M ont eu lieu, a déclaré A. Pankratov. Les travaux intégrés visant à garantir la fiabilité des lancements de la fusée Proton-M se poursuivront. La direction de la société d’État Roskosmos et le centre Khrunichev ont décidé de mettre au point un programme similaire visant à accroître la fiabilité et l’efficacité des protons M et RB Briz-M pour la prochaine période triennale de 2019 à 2021. Rappelons-le depuis le lancement de la fusée. Le transporteur “Proton” a réalisé 418 lancements dans différentes configurations utilisant différents blocs d’accélération en 1965. Le premier lancement du tandem Proton-M – RB “Briz-M” a eu lieu en 2001. Pendant ce temps, la fusée Proton-M et l’unité Breeze-M ont subi quatre phases de modernisation en profondeur afin d’en améliorer les caractéristiques afin de supprimer les lourdes charges utiles simples et par paires.Lorsque le lanceur Proton-M, 104 lancements En 2019, au moins 6 lancements du lanceur Proton-M sont prévus.

MIL OSI