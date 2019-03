French News: Le jugement Elysium: un signal important dans la lutte contre la pédopornographie

Source: CDU CSU

Le législateur doit agir maintenant – la faction syndicale prend position avec un exposé de position

Le vice-président du groupe parlementaire CDU / CSU au Bundestag allemand a expliqué le verdict prononcé jeudi contre les principaux responsables de la plate-forme Elysium, qui a été prononcé jeudi à Limburg / Hesse.

“Le verdict rendu aujourd’hui à l’encontre des opérateurs de la plateforme” Elysium “est un signal important dans la lutte contre la pornographie enfantine. Bien que le verdict ne soit pas encore dans le libellé. Mais nous pouvons déjà voir que nous, législateurs, devons agir de toute urgence pour prévenir, clarifier et punir de tels actes, en particulier lorsque les plus vulnérables de notre société, les enfants, sont confrontés à une telle injustice.

Nous recevons actuellement des indices sur des plateformes criminelles telles que «Elysium», principalement de l’étranger. La peine pour possession de pornographie enfantine est moins lourde que pour le vol et, du fait de la conservation actuelle des données, environ 8 400 indices de pornographie enfantine n’ont pas pu être poursuivis en 2017. Cette constatation n’est pas acceptable pour nous, car: La protection des données ne doit pas être supérieure à la protection des enfants! Afin de remédier à cette situation, ma collègue, la porte-parole du groupe parlementaire CDU / CSU du groupe parlementaire CDU / CSU, Elisabeth Winkelmeier-Becker, et moi-même, avec des collègues de la politique familiale en février, avons élaboré un concept global pour lutter contre les abus sexuels sur enfants. À notre avis, les fournisseurs de services doivent être tenus de signaler les cas présumés de pornographie mettant en scène des enfants. Nous devons également veiller dès que possible à ce que le «Cybergrooming» soit punissable, même lors d’une tentative de contact sexuel avec des enfants. Cela prévoit déjà l’accord de coalition.

De plus, nous devons nous assurer que les données de connexion pourront être utilisées à l’avenir pour identifier des pédophiles. Nous devons créer une nouvelle infraction qui couvre le fonctionnement des plateformes de trading Darknet ou des serveurs qui commettent des crimes. Enfin, nous devons augmenter les peines pour possession de pornographie juvénile. Pour toutes ces mesures, nous rechercherons bientôt une conversation avec notre partenaire de la coalition. Nous sommes convaincus que le ministère fédéral de la Justice et de la Protection des consommateurs estime qu’il est tout aussi urgent d’agir que nous le faisons. “

