French News: Le ministère fédéral de l’Environnement crée à Cottbus le “Centre de compétences pour la protection du climat dans les industries à forte intensité énergétique”

Réunion de lancement avec le secrétaire d’État Jochen Flasbarth et le ministre des Affaires économiques du Brandebourg Jörg Steinbach au BTU Cottbus-Senftenberg

Le ministère fédéral de l’Environnement ouvrira un centre de compétence pour la protection du climat dans les industries à forte intensité énergétique (KEI) à Cottbus à la fin de cette année. Cela a été annoncé par le secrétaire d’État Jochen Flasbarth à l’occasion de la réunion de lancement qui s’est tenue aujourd’hui à l’Université technique de Brandebourg Cottbus-Senftenberg (BTU) à Cottbus. Le ministre des Affaires économiques du Brandebourg, Jörg Steinbach, la présidente du BTU, Christiane Hipp, le maire de Cottbus, Holger Kelch, ainsi que des représentants d’associations et d’autres institutions ont également pris part à la réunion de lancement. Le secrétaire d’Etat Jochen Flasbarth a déclaré: “La création du centre d’excellence à Cottbus montre que nous prenons le changement structurel nécessaire en Lusace tout aussi sérieusement que la sortie de la coalition. La conversion de l’industrie au climat neutre à moyen et long terme est une tâche gigantesque aux niveaux national et international. Les idées et les innovations pour cette conversion viendront de Cottbus dans le futur. C’est pourquoi nous avons besoin du soutien du pays, de la région et de la ville. Ainsi, Lusatia peut apporter une contribution importante au développement respectueux de l’environnement en Allemagne en tant que site industriel et en bénéficier. “La création du Centre de compétences pour la protection du climat dans les industries à forte intensité énergétique (KEI) a été confiée au gGmbH Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG), fondé par le ministère fédéral de l’Environnement. L’idée du centre de compétences résulte du dialogue avec les secteurs à forte intensité énergétique, que le ministère fédéral de l’Environnement mène avec les entreprises et les associations pour mettre en œuvre les objectifs de protection du climat dans le secteur industriel. Il est destiné à promouvoir la décarbonisation des procédés énergivores en étroite coopération avec les instituts de recherche, les entreprises et les institutions internationales.Les besoins en matière de recherche seront identifiés, des pôles de recherche créés et des possibilités de financement identifiées et développées. Dans le cadre de plates-formes de connaissances et d’échanges d’expériences aux niveaux national et international, le KEI doit participer en tant que source d’idées pour la transition de la recherche et développement à la mise sur le marché de technologies innovantes de protection du climat. En outre, il est prévu de charger le Centre de compétences, avec la participation de l’Agence fédérale de l’environnement à Dessau, de mettre en œuvre le programme de financement prévu pour la décarbonisation dans l’industrie, pour lequel des fonds sont également prévus dans le budget fédéral, notamment les secteurs à forte intensité énergétique, tels que l’acier et le ciment. , La chaux, l’industrie chimique et la métallurgie des métaux non ferreux, dans lesquels non seulement les émissions de gaz à effet de serre liées à l’énergie, mais aussi les émissions liées aux procédés sont particulièrement difficiles à éviter et jouent un rôle en termes de technologie et de physique jouent également un rôle. Pour atteindre l’objectif d’une neutralité de grande envergure en ce qui concerne les gaz à effet de serre, conformément aux objectifs du Plan d’action pour le climat 2050 dans ces secteurs, il est nécessaire de faire des pas de géant et de réorganiser ainsi des chaînes et des processus entiers. Les résultats seront également utilisables dans d’autres industries.

