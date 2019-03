French News: Le ministère fédéral de l’Environnement encourage un procédé innovant pour la production de parties du corps économes en ressources

Source: Ministère fédéral de l’Environnement, Conservation de la construction et de la sécurité nucléaire, GEDIA introduit un nouveau procédé de fabrication de pièces de carrosserie permettant d’économiser de l’acier et de l’énergie et de réduire le poids du véhicule. Le BMU finance le projet pilote avec environ deux millions d’euros.

La société GEDIA présentera à l’avenir un procédé innovant pour la production de parties du corps extrêmement complexes. Cela permet à l’entreprise de Attendorn (Rhénanie du Nord-Westphalie) d’économiser des quantités considérables d’acier et d’énergie et de réduire le poids des véhicules dans l’industrie automobile. Dans le cadre du programme d’innovation dans le domaine de l’environnement, le ministère fédéral de l’Environnement a alloué près de deux millions d’euros à la mise en œuvre de ce projet pilote: la société GEDIA Gebrüder Dingerkus GmbH développe et fabrique des pièces structurelles et des assemblages pour la construction légère de la carrosserie automobile ainsi que des composants de châssis. Les parties du corps permettant d’obtenir un poids inférieur et d’autre part une sécurité accrue en cas de collision. Cet objectif doit être atteint par la combinaison de deux nouvelles techniques. La réduction du poids des véhicules est l’un des facteurs clés de la réduction de la consommation de carburant et des émissions de gaz à effet de serre au cours de la conduite. La combinaison de deux techniques novatrices consiste en un procédé de marquage à chaud très innovant pour les ébauches en tôle et une presse à haute efficacité énergétique pour conseils. Ainsi, les besoins en matériaux peuvent être considérablement réduits avec la même résistance des composants. En outre, la quantité de rebuts doit être considérablement réduite par rapport à la technologie conventionnelle. Parallèlement, la nouvelle presse permet d’économiser de l’énergie, ce qui permet d’économiser jusqu’à 45% d’acier par an. De plus, le volume d’huile hydraulique et d’adhésif corporel utilisé est considérablement réduit. En outre, la consommation d’énergie annuelle est réduite de 20%. Compte tenu des économies indirectes en équivalents CO2 de la chaîne de production de tôle en amont, le nouveau procédé entraînera une réduction pouvant atteindre 10 600 tonnes de CO2 par an par rapport au procédé conventionnel. Les économies directes de CO2 résultant du processus de fabrication représentent 307 tonnes par an et le programme d’innovation environnementale encourage la première application à grande échelle de technologies innovantes. Le projet doit aller au-delà de l’état de la technique et doit avoir un caractère de démonstration.

07.03.2019 | Communiqué de presse n ° 027/19 | l’efficacité des ressources

Plus d’informations

MIL OSI