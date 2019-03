French News: Le ministre fédéral Altmaier rencontre le ministre espagnol de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme

Source: Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie

07.03.2019 – Communiqué de presse – Politique industrielle

Le ministre fédéral Peter Altmaier a rencontré aujourd’hui le ministre espagnol de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto. La discussion a porté sur des questions de politique industrielle et commerciale, telles qu’une stratégie industrielle européenne à long terme comprenant les éléments essentiels de la promotion de l’innovation, de l’amélioration de la compétitivité, de la protection et du renforcement des industries clés européennes, par exemple en créant des consortiums industriels Batteriezellfertigung.Bundesminister Altmaier: “Une industrie compétitive est un élément indispensable du tissu économique européen. Assurer et renforcer sa compétitivité est une tâche essentielle de la politique économique européenne et une condition préalable à la croissance et à la prospérité en Europe. L’Allemagne s’est donc engagée à élaborer une stratégie industrielle européenne à long terme, assortie de mesures concrètes, afin que notre industrie puisse faire face à la concurrence mondiale. Nous en discutons avec les autres États membres de l’UE, tels que l’Espagne, et confions cette tâche à la prochaine Commission européenne. “L’Allemagne et l’Espagne entretiennent depuis toujours des relations économiques étroites. En 2018, l’Allemagne a exporté pour 44,3 milliards d’euros de marchandises en Espagne et en a importé 32,5 milliards. Le volume des échanges s’est élevé à 76,8 milliards d’euros.

