French News: Le Premier ministre Mateusz Morawiecki: “Pension +” est un combat pour une vie digne des retraités

Voir le film Le Premier ministre Mateusz Morawiecki lors de la conférence #EmeryturaPlus »

Le Premier ministre a fait remarquer que le projet Pension + n’était pas une distribution, mais un combat pour la vie d’un aîné digne. Il a souligné qu’il est important de respecter et de remercier les retraités qui ont travaillé toute leur vie. La solution retenue consiste à apporter un réel soutien aux retraités, en particulier à ceux qui perçoivent les prestations les moins élevées. La mise en œuvre de la pension + s’élève à 10 milliards 700 000 PLN. C’est un argent que nous avons gagné efficacement dans la lutte contre les mafias soumises à la TVA, avec les auteurs d’infractions fiscales et que nous transmettons au public – a déclaré le Premier ministre. est de 1,1 mille or. En mars, toutes les prestations augmenteront d’au moins 70 PLN.

