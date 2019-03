French News: Le problème des femmes en Russie et en Allemagne: histoire et modernité

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Les participants à la conférence ont été accueillis par le recteur adjoint de l’Université d’État des affaires internationales de Saint-Pétersbourg, Sergey Andryushin. «À une certaine distance de la modernité, il semble impensable qu’il y a cent ans, les femmes n’avaient pas le droit de vote. La conférence, qui se tient aujourd’hui à l’Université de Saint-Pétersbourg, est conçue pour répondre à de nombreuses questions et identifier les problèmes rencontrés par les femmes – à la fois dans l’histoire et aujourd’hui “, a déclaré Sergey Vladimirovich. En Russie, les premiers cours Bestuzhev de l’enseignement supérieur féminin ont été ouverts. Nombre de leurs diplômés ont ensuite déterminé le sort de notre pays.

Aujourd’hui, la moitié de l’équipe dirigeante de l’Université est composée de femmes: on le voit, l’Université d’État de Saint-Pétersbourg offre aux femmes toutes les possibilités de réalisation professionnelle.

Du côté allemand, les participants à la conférence ont été accueillis par la présidente du Parlement de Hambourg, Karola Veit, qui a parlé de l’histoire du suffrage féminin en Allemagne. Mme Veit a rappelé que jusqu’au début du XXe siècle, en parlant de la notion de droits de l’homme, ils ne parlaient que d’hommes. Ainsi, Klara Zetkin, une militante dans la lutte pour les droits des femmes, était autrefois qualifiée de “la sorcière la plus dangereuse de l’empire allemand”. Cependant, lors des élections législatives de la République de Weimar en 1919, 80% des électeurs étaient des femmes. L’électorat féminin fut voté pour la première fois. «Il s’avère que les femmes sont intéressées à participer au processus électoral: elles s’inquiètent tout d’abord de la question militaire», a déclaré l’oratrice. Elle a ajouté qu’à ce moment-là, seuls 9% des députés élus étaient des femmes et même deux générations plus tard, la situation ne s’était pas améliorée. «Le nombre de femmes au Bundestag n’a dépassé le seuil des 10% que 70 ans plus tard. Et aujourd’hui, ils représentent environ un tiers du corps des députés », a déclaré Carola Veit. Les participants à la conférence ont également discuté de la manière dont Petersburg et Hambourg se sont développés du point de vue de la question des femmes et qui relient aujourd’hui les deux villes en termes de respect des droits des femmes, de répartition des rôles de genre dans les familles, au travail. et dans la culture. Les participantes directes de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, Natalia Khodyreva, Irina Yukina, professeure associée à HSE, et Diana Balibalova, professeure à l’Université humanitaire des syndicats Nadezhda Tikhonova, vice-présidente de l’Assemblée législative de Saint-Pétersbourg, ont également partagé l’histoire du mouvement des femmes à Saint-Pétersbourg au XXe siècle. Droits de l’homme à Saint-Pétersbourg Olga Shtannikova, représentante de la diaconie de Hambourg, Suzanne Hesemann, représentantes de l’église évangélique luthérienne de Se Allemagne fidèle, ancienne rédactrice en chef du plus ancien magazine allemand de femmes “Brigitte” Barbara Voigt, professeure à l’Université des sciences appliquées de Hambourg Hanna Klimp, ainsi que des scientifiques et des personnalités publiques des deux pays. La professeure SPSU Svetlana Bodrunova et la responsable du club des femmes de Saint-Pétersbourg, Rome Sharifullina, ont agi en qualité de modérateurs.

