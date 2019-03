French News: Les autorités et les entreprises doivent faire plus pour l’égalité des sexes

Source: CDU CSU

03/07/2019

Ministre est nécessaire dans la mise en œuvre dans les autorités fédérales

À l’occasion de la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2019, la vice-présidente du groupe parlementaire CDU / CSU au Bundestag, Nadine Schön, et le porte-parole des femmes politiques, Marcus Weinberg:

Nadine Schön: “La fonction publique est un modèle pour l’égalité des femmes et des hommes. Par conséquent, il est juste que nous voulions parvenir à une participation égale des femmes et des hommes aux postes de direction d’ici 2025. Il est important pour nous, en tant que groupe parlementaire CDU / CSU, que les postes de direction soient renforcés par rapport à ce qui était possible auparavant dans les emplois à temps partiel. Cela crée une meilleure réconciliation de la famille et de la carrière des hommes et des femmes. Cela doit finir par l’un ou l’autre.

Il faut également conclure avec le fait que certaines entreprises doivent indiquer les objectifs qu’elles fixent pour la proportion de femmes occupant des postes de direction (Flexi Quote), mais ne le font pas. De plus, le fait que plusieurs entreprises fixent le zéro cible sans justification est indicibles. Avec le quota Flexi, nous avons construit un pont en or pour ceux qui ont toujours dit que les entreprises elles-mêmes avaient intérêt à augmenter la proportion de femmes aux postes de direction, même sans quota fixe. Ignorer complètement cette flexiquote est une gifle pour ceux qui ont construit ce pont en or. Nous ne pouvons pas accepter cela avec un haussement d’épaules, il doit donc y avoir des sanctions ici. “

Marcus Weinberg: “La ministre fédérale des Femmes, Franziska Giffey, n’a pas encore confié sa tâche à la promotion de l’égalité réelle des femmes et des hommes au sein des autorités fédérales, qui est la priorité numéro un. Malgré des accords clairs dans l’accord de coalition, il n’y a pas de plan d’action pour les autorités fédérales. Toute personne qui promulgue de nouvelles lois pour augmenter la proportion de femmes sans poursuivre vigoureusement la mise en œuvre des lois existantes et prendre des mesures concrètes franchit la deuxième étape avant la première.

L’État doit montrer la voie en matière d’égalité et ne peut exiger que l’économie ne se réalise pas. Des mesures de protection excessives en faveur des femmes enceintes et des mères qui travaillent peuvent également constituer des obstacles au recrutement et à la promotion. Dans l’intérêt des femmes, nous devons donc examiner de près le fait que les lois ne se transforment pas en boomerang.

La politique d’égalité a fait beaucoup de progrès. C’est un succès. Mais même en 2019, il existe encore des exemples dans lesquels l’État traite inégalement les femmes et les hommes sans raison. Par exemple, les femmes figurent en deuxième position dans les formes d’administration: documents de famille, actes de mariage, actes de naissance et formulaire de déclaration de revenus, même si la femme est la principale source de revenus. Les femmes sont également victimes de discrimination en ce qui concerne la taxation des articles d’hygiène. L’hygiène féminine est une exigence de base pour une grande partie de la population et est taxée comme un produit de luxe. Ce sont les plus mauvaises positions des femmes qui sont abolies. “

