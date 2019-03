French News: Les contrôles du gouvernement fédéral sur l’utilisation finale sont une farce – interdire les exportations d’armes

Source: Die Linke “Il est dommage que le gouvernement fédéral n’ait créé que deux emplois pour le contrôle de l’utilisation finale des exportations d’armes et n’ait effectué que trois examens sur le terrain jusqu’à présent. Ce que le gouvernement fédéral appelle des “contrôles après expédition” n’est rien de plus qu’une couverture pour continuer à autoriser avec enthousiasme les exportations d’armes dans le monde entier dans l’intérêt de l’industrie de la défense “, a expliqué Sevim Dagdelen, vice-président du Conseil du désarmement pour le désarmement 13. Étiquettes de contrôle des exportations de l’Office fédéral de l’économie et du contrôle des exportations (BAFA). Dagdelen poursuit: “Les entreprises d’armement allemandes n’ont pas à craindre que leurs activités rentables ne soient perturbées par les dictatures. Alors que le gouvernement fédéral a approuvé des exportations d’armement de plusieurs dizaines de milliards d’euros depuis 2017 et a permis l’exportation d’armes de guerre dans des zones de crise et de tension, seuls trois contrôles de l’utilisation finale ont été effectués. Il est ridicule que le gouvernement fédéral envoie ses examinateurs en Corée du Sud, mais pas en Arabie saoudite, pays qui mène une guerre criminelle au Yémen. La phase pilote des contrôles après expédition, qui expire en mai 2019, doit déboucher sur un véritable mécanisme d’examen. La meilleure solution serait toutefois d’interdire totalement les exportations d’armes, à commencer par les pays tiers. “

MIL OSI