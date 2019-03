French News: Les entreprises allemandes préparent un Brexit difficile

Source: BDI – Fédération des industries allemandesUn quart des entreprises allemandes annuleraient des emplois dans un Brexit difficile. Cela découle d’une enquête qui a été créée avec le BDI. En particulier, l’industrie automobile, les banques et les biens de consommation seraient touchés.

La réunion du Brexit à la fin du mois de mars se rapproche – et les entreprises allemandes s’inquiètent de plus en plus d’une sortie désordonnée du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE). Les effets du processus en cours sur le Brexit sont déjà perceptibles – particulièrement pour les différents secteurs. Telles sont les principales conclusions de l’actuel briefing de Deloitte Brexit sur le thème “Le Brexit et l’économie allemande: risques, attentes et stratégies des entreprises”, qui travaillent ensemble “L’impact du processus du Brexit sur l’économie allemande est déjà perceptible, conséquence de l’incertitude persistante”, a déclaré Alexander Börsch, économiste en chef et directeur de la recherche chez Deloitte. “Les entreprises et les industries sont préparées différemment pour tous les types de Brexit. Pour les entreprises qui ne sont pas encore suffisamment préparées, les points suivants s’appliquent: les quelques semaines restant à utiliser doivent être utilisées. Un dur Brexit aurait également des conséquences profondes pour les entreprises allemandes. “Les entreprises ressentent déjà les effets du BrexitLe processus du Brexit pose déjà des difficultés pour la planification à long terme des activités commerciales du Royaume-Uni. L’industrie automobile en est particulièrement touchée. En outre, les commandes ont chuté, notamment dans ce secteur. Le retrait des décisions d’investissement est un autre impact, qui affecte en particulier le secteur des biens de consommation: les entreprises ont recours à diverses mesures pour se préparer au Brexit. Celles-ci incluent des ajustements de contrat ainsi que l’analyse d’itinéraires de transport alternatifs et la délocalisation d’installations de production, l’augmentation de la capacité de stockage ou l’échange de fournisseurs britanniques et de Dienstleister.Stellestreichungen attendus dans l’éventualité d’un important groupe de travail sur le Brexit. beaucoup plus de la moitié ont analysé les implications possibles du Brexit jusqu’à présent, en particulier de manière sélective (58%). Seules 52% des entreprises interrogées ont élaboré des plans d’urgence en cas de sortie désordonnée de l’UE. Les banques allemandes sont mieux préparées ici, mais les entreprises allemandes craignent un Brexit difficile: 47% des entreprises interrogées estiment que les dommages qui pourraient leur être infligés dans ce cas sont élevés, voire très importants. En outre, selon l’enquête, un quart des entreprises allemandes supprimeraient des emplois. Cela concerne avant tout les secteurs de l’automobile, de la banque et des biens de consommation.BDI: des effets négatifs vont certainement se produire Un Brexit non réglementé aurait également des effets à long terme sur l’Allemagne. “Les entreprises se sont préparées. Néanmoins, des effets négatifs vont certainement se produire. Ils ne peuvent pas être évités, même avec la meilleure préparation “, a déclaré Joachim Lang, directeur général de BDI. “Un départ désordonné du Royaume-Uni risque d’engendrer un volume d’importations et d’exportations bilatérales d’environ 120 milliards d’euros. L’économie britannique est menacée par une récession imminente qui ne passerait pas inaperçue de la part de l’Allemagne. “Au total, la plus grande préoccupation est que les entreprises allemandes perdent des relations avec le Royaume-Uni. C’est ce que disent plus de la moitié des entreprises (51%). Le danger politique de l’effondrement de l’UE est également considéré comme élevé. C’est l’une des raisons pour lesquelles plus d’un tiers des entreprises allemandes, après un Brexit, souhaitent davantage de coopération dans certains domaines politiques ou une intégration plus générale au sein de l’UE (respectivement 35% et 39%). Les entreprises allemandes envisagent de quitter le Royaume-Uni. de l’UE également des opportunités pour la localisation en Allemagne. On mentionne surtout le renforcement de la place financière, l’augmentation de l’investissement direct étranger et la délocalisation d’entreprises ou de parties d’entreprises existantes en Allemagne: seulement 28% des entreprises interrogées supposent qu’un accord de sortie entre l’UE et le Royaume-Uni sera conclu d’ici le 30 mars. vient. Un peu moins s’attendent à une prolongation du délai de négociation (25%). La plus grande partie (36%) s’attend à un Brexit difficile. Le Brexit Briefing actuel “Le Brexit et l’économie allemande: risques, attentes et stratégies des entreprises” a été créé par Deloitte en coopération avec la Fédération des industries allemandes (BDI). L’étude est basée sur une enquête menée du 7 au 15 février. Au total, 262 grandes entreprises allemandes ont été interrogées sur les relations économiques avec le Royaume-Uni.

MIL OSI