French News: Liste des inégalités entre les sexes est ellenlang

Source: Die Linke “Même 100 ans après l’introduction du suffrage féminin, les inégalités structurelles entre hommes et femmes, qui s’inspirent des biographies féminines et de la vie sociale quotidienne, pèsent lourdement”, explique Doris Achelwilm, porte-parole de DIE LINKE pour les questions de genre et de politique queer. Regardez la Journée internationale de la femme de demain. “En Allemagne, les femmes perçoivent en moyenne un salaire inférieur de 20%. Ce sont principalement les femmes qui font le gros du travail familial non rémunéré dans des communautés responsables. Les femmes sont beaucoup plus susceptibles de subir la violence que les hommes. Ils ont moins de biens et d’actifs dans le monde entier. La proportion de femmes dans les parlements allemands a tendance à diminuer. Cette liste d’inégalités de genre est longue et pourrait être poursuivie. Je suppose que demain, de nombreuses femmes ne descendront pas dans la rue avant longtemps pour défendre leurs droits et promouvoir efficacement la tâche sociale d’une véritable égalité. Il y a des opportunités dans de nombreuses villes. À Berlin, la première grève des femmes organisée en Allemagne rassemblera un large éventail de luttes émancipatrices, féministes, queer-politiques et migrantes. Ceux qui ne peuvent pas quitter leur travail mais qui veulent courir peuvent avoir la possibilité de faire une pause visible et résolue pendant quelques minutes; Le changement commence toujours à petite échelle. En tant que GAUCHE, nous continuerons à œuvrer énergiquement à l’intérieur et à l’extérieur des parlements pour atteindre les objectifs multiples des femmes, de l’égalité et de la politique allosexuelle. Cela inclut des initiatives sur l’égalité de rémunération, la séparation des conjoints, la garde d’enfants et la représentation dans les parlements et les commissions, ainsi que la protection contre l’exploitation ou la violence et la promotion de la réglementation électorale pour une loi sur la parité. DIE LINKE au Bundestag travaille actuellement de manière intensive à diverses propositions et à un projet de loi indépendant sur la parité. “

MIL OSI