French News: Manuela Zingl prend la direction de la communication d’entreprise

Source: Charite – Universitatsmedizin Berlin Manuela Zingl, responsable Corporate Communications UK. Photo: CharitéLa Manuela Zingl a pris la direction de la division Corporate Communications de la Charité – Universitätsmedizin Berlin le 1er mars 2019. En tant que porte-parole de la société, elle rend compte au conseil d’administration et au directeur général de la Charité, Manuela Zingl étant désormais responsable des communications internes, des relations presse et médias, de la communication scientifique, de la communication en ligne et de toutes les activités de médias de la Charité. De plus, les éditions corporatives et les événements centraux sont de leur ressort. Née à Vienne, elle travaille à la Charité depuis décembre 2008 et a assumé des tâches clés à divers postes de direction au cours des dernières années. Elle est porte-parole depuis 2012 et responsable des communications d’entreprise depuis juin 2018. Cette consultante en relations publiques diplômée, âgée de 38 ans, a étudié le journalisme et les sciences de la communication à Vienne et à Münster. En plus de ses études, elle a également acquis une expérience en journalisme et passé plusieurs années dans les départements des ventes et du marketing de deux sociétés de biotechnologie américaines.

