French News: Ministère de la justice des ordres enregistrés du ministère de l’énergie de la Russie

Moscou, le 7 mars. – Ordre du ministère de l’énergie de la Russie du 11.02.2019, enregistré le 5 mars 2019 et le 6 mars 2019, par le ministère de la Justice de la Fédération de Russie relatif à l’approbation des exigences relatives à la prévision de la consommation et à la formation d’énergie électrique et de bilans électriques pour une année civile et des périodes d’une année à l’autre » (ci-après dénommées «Exigences relatives à la constitution de balances») avec cession des enregistrements n ° 53960 et 80 du 08 février 201 «Approbation des Règles de comptabilité technique et d’analyse du fonctionnement de la protection et de l’automatisation de relais et sur Ministère russe de l’Énergie, 23 juillet 2012, n ° 340 «Approbation de la liste des informations communiquées par le secteur de l’énergie électrique – Sujets, formulaires et procédure pour sa fourniture» (ci-après dénommée «Règles de comptabilité technique de RZA») avec l’attribution du numéro d’enregistrement 53968. et des approches méthodologiques unifiées pour la prévision de la consommation et la détermination des équilibres de l’énergie électrique et de la capacité du réseau électrique pour une période allant jusqu’à une année civile incluse. Jusqu’à présent, ces exigences pour cette période n’étaient pas définies par la loi et étaient principalement régies par des documents internes relatifs au contrôle de régulation des expéditions dans le secteur de l’énergie. Les règles de comptabilité technique de RZA fixent des exigences pour l’organisation et la mise en œuvre de la comptabilité technique et l’analyse du fonctionnement de complexes et d’appareils pour RZA. Sur la base des résultats de la comptabilité technique et de l’analyse du fonctionnement des dispositifs RZA, des décisions techniques sont prises concernant les dispositifs RZA, le développement de mesures visant à améliorer les performances du système RZA, l’identification et l’élimination des défaillances dans les performances et le fonctionnement des dispositifs RZA afin d’améliorer la fiabilité et la sécurité du système d’alimentation et de ses installations. Les règles tiennent compte de la pratique consistant à mettre en œuvre une comptabilité technique et à une analyse du fonctionnement des dispositifs de protection à relais et sont basées sur les approches actuellement utilisées pour résoudre ces problèmes.

