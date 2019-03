French News: Moins débutant dans les programmes d’éducation de transition en 2018

Source: Office fédéral de la statistique DestatisWIESBADEN – En 2018, 274 000 jeunes ont lancé un programme d’éducation dans la zone de transition. Dans le cadre de ces programmes éducatifs, les participants peuvent acquérir des connaissances de base sur le sujet ou compléter un certificat de fin d’études secondaires pour améliorer leurs chances de trouver une place de formation. Comme indiqué par l’Office fédéral de la statistique (Destatis), selon les résultats préliminaires du rapport de formation intégré, le nombre de nouveaux arrivants dans la zone de transition a diminué de 3,3% par rapport à l’année précédente. Outre la zone de transition, la couverture de la formation intégrée est également mise en évidence dans trois autres secteurs: la formation professionnelle, le deuxième cycle de l’enseignement secondaire afin d’obtenir un diplôme et des études supérieures. Comme l’année précédente, environ 2,0 millions de personnes ont entrepris des études après avoir quitté le premier cycle de l’enseignement secondaire en 2018 (+ 0,2% par rapport à 2017). Sur ce nombre, 723 000 personnes ont entamé une formation professionnelle (+1,4% par rapport à 2017). Le nombre de nouveaux entrants souhaitant obtenir un diplôme d’entrée dans l’enseignement supérieur dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire a également augmenté pour atteindre 484 000 (+ 1,2% par rapport à 2017). En revanche, le nombre d’étudiants de premier cycle est tombé à 514 000 (-0,4% par rapport à 2017). Le nombre d’étrangers qui entament des études en 2018 est à peu près le même que l’année précédente (337 000). Cependant, il y a eu des développements différents dans chaque secteur. Dans la zone en transition, le nombre d’apprenants étrangers a diminué de 5,5% et de 0,2% dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, ce qui a permis d’obtenir un diplôme d’entrée dans l’enseignement supérieur. En revanche, le nombre de débutants étrangers en formation professionnelle a augmenté de 8,4% et celui des études de 2,6% En raison des travaux de conversion menés sur le site Web, une publication contenant des informations complémentaires n’est actuellement pas disponible en ligne. Ce formulaire peut toutefois être envoyé via le formulaire de contact par e-mail.Informations complémentaires: Statistiques scolaires, Téléphone: +49 (0) 611/75 37 37, Formulaire de contactAutres résultats Des informations complémentaires sont disponibles dans le domaine Formation professionnelle Suivez-nous sur Twitter

