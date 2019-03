French News: Nikolay Sevastyanov élu directeur général de RSC Energia

Source: Espace fédéral russe

# RKK Energy # nominations # main 07.03.2019 09: 27Nikolay Sevastyanov est élu directeur général de RSC Energia Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de RSC Energia tenue sous forme de vote à distance (date de fin du vote le 5 mars 2019), directeur général de la Société Nikolaï Nikolaïevitch Sébastianov a été élu.

Nikolay Nikolaevich Sevastyanov Il est né le 30 avril 1961 dans la ville de Chelyabinsk. Education 1984 – Institut de physique et de technologie de Moscou (MIPT), faculté “Aérophysique et recherche spatiale”. Biographie 1984–1993 – Spécialiste NPO “Energie” sur le développement de systèmes de contrôle d’engins spatiaux, 1992-2005. – Fondateur et PDG de Gascom (renommé Gazprom Space Systems en 2008). 1995–2000. – Designer général adjoint RSC Energia eux. S. P. Korolev sur les systèmes spatiaux automatiques 2005-2007 – Président et concepteur général de RSC Energia S.P. Koroleva 2008 – Vice-président du gouvernement de la région de l’Amour sur l’organisation de la construction du cosmodrome de Vostochny 2008-2020 – Concepteur général, chef du bureau de conception en chef de JSC Gazprom Space Systems .2010–2018 – Chef du département de l’Université d’État de Tomsk, juin – septembre 2018 – et. à propos de Premier directeur général adjoint de Roscosmos, septembre 2018 – janvier 2019 – et. à propos de Directeur général de l’Entreprise unitaire fédérale fédérale, le 25 janvier 2019 – Directeur général par intérim de la SRC Energia, à leur suite. S. Korolev, à partir du 6 mars 2019 – Directeur général de RSC Energia S. P. Korolev. Titres et récompenses: Designer honoré de la Fédération de Russie, Lauréat du Prix du Président dans le domaine de l’éducation, Lauréat du Gouvernement de la Fédération de Russie dans le domaine de l’éducation, Ouvrier honoraire de OAO Gazprom, Insigne de l’Agence spatiale fédérale Tsiolkovsky, Insigne du mérite pour le diplôme de la région de Moscou III Diplôme universitaire: Candidat en sciences techniques et professeur invité de l’Université d’État de Tomsk.

Membre actif des académies: – Académie internationale d’astronautique – Académie russe de cosmonautique. K. E. Tsiolkovsky – Académie internationale des sciences technologiques – Académie internationale publique des communications.

Biographie complète sur le site Web de RSC Energia

