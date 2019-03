French News: Nombre réduit de nouveaux participants aux programmes de qualification du secteur en transition en 2018

Horaires du service: du lundi au mardi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 15h (HEC) (adresse CEST / CEST)

WIESBADEN – En 2018, 274 000 jeunes ont commencé à participer à un programme de qualification du secteur en transition. Ces programmes de qualification permettent aux participants d’acquérir des connaissances professionnelles de base ou d’obtenir un certificat d’enseignement secondaire général ou intermédiaire afin d’améliorer leurs chances d’acquérir un apprentissage. L’Office fédéral de la statistique (Destatis) indique également, sur la base des résultats provisoires issus des rapports intégrés sur l’éducation et la formation, que le nombre de nouveaux participants aux programmes du secteur de la transition a diminué de 3,3% par rapport à l’année précédente.Pour plus d’informations: Statistiques scolaires, tél. 49 (0) 611/75 37 37, formulaire de contact