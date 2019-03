French News: Nouveau record: 122,6 millions de passagers ont décollé des aéroports allemands en 2018

Source: Office fédéral de la statistique de DestatisWIESBADEN – Sur les 24 plus grands aéroports commerciaux d’Allemagne, quelque 122,6 millions de passagers ont effectué un voyage en avion en 2018, un nouveau record depuis le début des records. Comme indiqué par l’Office fédéral de la statistique à l’occasion de la Bourse internationale du tourisme (ITB) à Berlin du 6 au 10 mars 2019, la valeur représente une augmentation de 4,2% par rapport à 2017. Par jour calendaire 2018, 336 000 passagers en moyenne ont été embarqués un voyage en avion. Cela correspond à peu près à la population de la ville de Bielefeld. Le trafic aérien étranger, qui représente environ les quatre cinquièmes de tous les passagers, a augmenté plus que l’ensemble du trafic aérien, avec une hausse de 5,5% à 99,0 millions de passagers. En revanche, le nombre de passagers voyageant à l’intérieur des terres a légèrement diminué pour s’établir à -23,5 millions (-0,8%). En 2017, il était encore de 23,7 millions. Les destinations dans les autres pays européens ont augmenté de 6,1% pour atteindre 77,8 millions de passagers. L’Espagne est restée la destination la plus populaire avec 14,7 millions de passagers (+ 3,7%). Il est suivi du Royaume-Uni avec 7,5 millions (+ 3,3%) et de la Turquie, avec un peu moins de 7,5 millions de passagers et un plus de 20,1% en Italie (7,1 millions, + 2,3%). a déplacé à la quatrième place. Comme en 2017, les destinations grecques ont enregistré une forte croissance avec désormais 4,0 millions de passagers (+ 16,0%). Le trafic intercontinental, avec 21,3 millions de passagers pour l’année 2018 et un taux de croissance de 3,2%, était inférieur au trafic total. En 2017, la croissance était encore de 8,4%. Les destinations en Asie ont enregistré une hausse de 1,1% du nombre de passagers. Le trafic aérien à destination de l’Afrique a encore augmenté de 24,8% pour atteindre 4,0 millions de passagers. Les destinations de l’Égypte (+ 37,8% à 1,9 million), du Maroc (+ 24,5% à 0,6 million) et de la Tunisie (+ 40,8% à 0,4 million) ont contribué à cette croissance. En revanche, 2,9% moins de passagers ont pris l’avion pour l’Amérique en 2018. Cela est principalement dû à la diminution des voyages aériens en République dominicaine (-15,0%) et aux États-Unis (-4,3%).

