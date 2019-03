French News: Nouveau record absolu: 122,6 millions de passagers ont quitté les aéroports allemands en 2018

Source: Destatis Statistisches Bundesamt – En anglais

WIESBADEN – En 2018, environ 122,6 millions de passagers ont pris un vol depuis les 24 plus grands aéroports commerciaux d’Allemagne, soit le nombre le plus élevé enregistré depuis le début des records. L’Office fédéral de la statistique (Destatis) a annoncé, à l’occasion du salon ITB Travel Trade Show à Berlin du 6 au 10 mars 2019, qu’il s’agissait d’une augmentation de 4,2% par rapport à 2017. Un peu moins de 336 000 passagers en moyenne ont pris place chaque jour en 2018. Ce chiffre est presque égal à la population de la ville allemande de Bielefeld.Pour plus d’informations: Transports aériens, Tél.: +49 (0) 611/75 23 91, formulaire de contact

Communiqué de presse dans une autre langue

jusqu’au sommet

Editeur: © Office fédéral de la statistique, Office de presse d’AllemagneIndication de la source demandée

Horaires du service: du lundi au mardi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 15h (HEC) (adresse CEST / CEST)

MIL OSI