Source: Agence fédérale pour l’éducation civique Les médias et la politique prévoient régulièrement le nombre de personnes qui devront quitter leurs foyers dans le monde entier en raison de changements environnementaux soudains ou rampants dus au changement climatique. Quelle est la fiabilité de telles déclarations? La culture du mil au Niger. Les effets du changement climatique pourraient amener plusieurs millions de personnes à quitter leurs maisons ancestrales. On ne peut pas dire combien de personnes migrent actuellement en raison du changement climatique et environnemental, ni combien le feront à l’avenir.

