French News: Pour un travail à part entière, un parlementaire a besoin d’un contact constant avec la population – L. Talabaeva

Lors de la visite de travail dans la région, le sénateur a organisé une réception pour les citoyens du district urbain d’Artyomovsk.

Lyudmila Talabayeva Talabayeva Lyudmila Zaumovna, représentante de l’autorité législative (représentante) de l’Etat de Primorsky Krai lors d’une visite de travail dans la région, accompagnée du député et du président du parlement régional ville, a organisé une réception de citoyens dans le quartier urbain d’Artemovsk. Les projets prioritaires sur le développement de l’Extrême-Orient, les questions de soutien social, d’éducation et d’emploi ont été activement discutés.

Lyudmila Talabayeva a dirigé une réception de citoyens dans le quartier urbain d’Artemovsky et a soulevé des questions d’actualité, notamment l’indexation des pensions, l’environnement et l’amélioration des zones urbaines. Lors de la réception des citoyens, la plupart des problèmes ont été résolus sur place, les autres ont été confiées au sénateur pour contrôle. Entre les résidents de l’un des immeubles d’Artyom et la société de gestion, il y a des essais pour la réparation du toit de la maison. Un événement coûteux a duré trois ans, la réparation a été mal faite. Le conseil de la maison a engagé une action en justice contre la société de gestion. L’affaire est en cours d’examen par la Cour suprême.

«L’attitude irresponsable du dirigeant de la société à l’égard de ses tâches est inacceptable. Les gens ont le droit et devraient recevoir des services de qualité pour leur argent. Si la société de services ne respecte pas les engagements pris envers les personnes, nous examinerons la question du changement de société de gestion », a souligné Lyudmila Talabayeva. Au cours de la réception également, la question de l’indexation des retraites a été activement débattue. La sénatrice a souligné la nécessité de modifier en profondeur la législation sur les retraites et de créer une zone de parcs forestiers à la place de l’ancienne structure hydraulique. Comme l’a expliqué le représentant du comité environnemental de la ville, l’objet présente une classe de danger accrue. «La décision de créer une zone de parc forestier ne sera prise qu’après la conclusion de l’examen étatique. Il est nécessaire que le parc forestier potentiel respecte toutes les normes de sécurité “, a déclaré Lyudmila Talabayeva. Lors de l’accueil des citoyens, le sénateur a souligné que seul un contact permanent avec les personnes, leurs opinions et leurs problèmes permet de s’acquitter pleinement de ses fonctions organes et plus coopèrent avec eux. Nous devrions tous essayer d’améliorer Krai de Primorsky chaque jour. ”

