French News: Promouvoir l’égalité des femmes

Source: CDU CSU

Le 8 mars est la Journée internationale de la femme. Le groupe de l’Union insiste pour améliorer les conditions-cadres et permettre aux femmes de participer sur un pied d’égalité dans tous les domaines de la société. Par exemple, l’égalité des sexes au sein des autorités fédérales doit également être renforcée.

Sans la participation égale des femmes de notre stand démocratie au risque de ne représentent plus la moitié de la population, met en garde contre le président du groupe de femmes, Yvonne Magwas, à l’occasion de la Journée internationale de la femme. « Il est donc impératif que nous à la fois dans la politique et dans d’autres domaines de notre société – sont dans des postes de direction à une participation plus active des femmes à tous les niveaux et plus de femmes -. Affaires, les médias, la science et la recherche, la société civile » était la critique pour notre avenir, Magwas.

Améliorer les conditions du cadre

Ainsi, des études démontrent à maintes reprises que l’Allemagne est à la traîne en ce qui concerne la proportion de femmes aux postes de direction. “C’est un potentiel perdu que nous ne pouvons pas nous permettre”, déclare Magwas. Il est donc grand temps d’améliorer les conditions-cadres et de permettre aux femmes de participer de manière égale dans tous les domaines de la société.

Activer les postes de direction à temps partiel

Nadine Schön, présidente adjointe du groupe, est un modèle pour la fonction publique en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. “Il est donc juste que nous voulions parvenir à une participation égale des femmes et des hommes aux postes de direction d’ici 2025”, a déclaré Schön. Il est important pour la faction syndicale que les postes de direction soient renforcés par rapport au passé. Cela crée une meilleure réconciliation de la famille et de la carrière des hommes et des femmes, souligne Schön. “Cela doit finir par l’un ou l’autre.”

Promouvoir l’égalité au sein des autorités fédérales plus

La députée et porte-parole de Schön pour la politique des femmes, Marcus Weinberg, a critiqué le rôle du SPD, ministre fédérale de la condition féminine, Franziska Giffey, de promouvoir l’égalité réelle des hommes et des femmes au sein des autorités fédérales. Malgré des accords clairs dans l’accord de coalition, il n’y a pas de plan d’action pour les autorités fédérales. “Qui annonce de nouvelles lois pour augmenter la proportion de femmes, sans poursuivre vigoureusement l’application des lois existantes et des mesures concrètes, fait la deuxième étape avant la première”, a déclaré Weinberg. Il résume: “L’État doit montrer la voie en matière d’égalité et ne peut exiger de l’économie qu’elle ne se réalise pas”.

Mettre fin à la discrimination à l’égard des femmes

La politique d’égalité a fait beaucoup de progrès. C’est un succès. Mais même en 2019, il existe encore des exemples dans lesquels l’État traite inégalement les femmes et les hommes sans raison. Weinberg cite des exemples concrets: les femmes figurent en deuxième position dans les formes d’administration, qu’il s’agisse des registres de famille, des actes de mariage, des actes de naissance ou du formulaire de déclaration de revenus, même si la femme est le principal soutien de famille. “Les femmes sont également mauvaises en termes de taxation des articles de toilette”, se plaint Weinberg. “L’hygiène féminine est une exigence de base pour une grande partie de la population et est taxée comme un produit de luxe. Ce sont les pires positions des femmes qui sont abolies “, demande Weinberg.

