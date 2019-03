French News: Rendez-vous à la secIT de Hanovre et à l’IHM de Munich

Source: Office fédéral de la sécurité de l’informationDate du 07.03.2019L’Office fédéral de la sécurité de l’information est représenté par l’Alliance pour la cybersécurité au secIT 2019 à Hanovre. La conférence organisée par Heise Medien se déroule du 13 au 14 mars au Hannover Congress Centrum et propose un programme complet avec plus de 40 exposants, ateliers et conférences d’experts. Exposants et utilisateurs de différents domaines se rencontrent pour discuter de solutions d’avenir dans des domaines tels que la cybersécurité, l’IoT et l’industrie 4.0. Nous vous attendons au stand 26. Nous nous réjouissons de votre visite. Parallèlement au secIT, vous nous retrouverez du 13 au 17 mars à la Foire internationale de l’artisanat (IHM) à Munich. Les personnes de contact de l’Alliance for Cyber ​​Security présenteront les offres de l’initiative, en particulier pour les moyennes entreprises et les entreprises artisanales, et se feront un plaisir de vous donner des conseils sur la cybersécurité. Vous pouvez également vous inscrire gratuitement sur le stand de l’Alliance for Cyber ​​Security. Nous sommes heureux de vous accueillir au stand C2 / 446. Vous trouverez de plus amples informations sur secIT 2019 à l’adresse https://sec-it.heise.de/ Plus d’informations sur l’IHM: https://www.ihm.de/

