French News: Semaine de la création à Munich. Le design donne une image du futur.

Source: BMW Group Munich. Le groupe BMW est un partenaire de coopération engagé depuis les débuts de la Munich Creative Business Week (MCBW). En tant que principal employeur de Munich et initiateur dans le domaine du design avec une équipe internationale, l’échange créatif avec le public et les créateurs est une priorité. “Le groupe BMW cultive une culture du design dynamique. L’échange avec des designers externes ainsi que la participation à des événements internationaux de design et de jeunes événements de design sont fermement ancrés dans notre culture d’entreprise. Nous aimerions également donner nous-mêmes des impulsions à la scène du design afin de maintenir activement un échange avec d’autres disciplines du design. Ici, MCBW est un partenaire local passionnant et nous sommes heureux de participer au contenu “, a déclaré Adrian van Hooydonk, responsable du groupe BMW Group Design. Cette année, le groupe BMW présente plusieurs nouveaux arrivants au MCBW et fait venir des partenaires de premier plan tels que l’architecte espagnol et La designer Patricia Urquiola et l’artiste hollandaise Daan Roosegaarde pour un échange créatif avec le public munichois.Le groupe BMW au Munich Creative Business Week.Vous trouverez ci-dessous un aperçu de tous les rendez-vous pour le groupe BMW. Vous trouverez toutes les informations sur les événements individuels et, le cas échéant, les formalités d’inscription spéciales sur le site www.mcbw.de, l’entrée est gratuite.Le luxe progressif rencontre l’excellence créative – en collaboration avec Patricia UrquiolaLe designer espagnol Patricia Urquiola et son directeur du design du groupe BMW, Adrian van Hooydonk sur le nouvel espace d’exposition des modèles de luxe BMW dans la BMW Welt, leur interprétation du luxe moderne – un exemple unique d’association de technologies innovantes et de matériaux de haute qualité. Du 9 au 17 mars 2019Heures d’ouverture 9h00 – 24h00 Lieu BMW WeltDesigners Talk. Le luxe progressif rencontre l’excellence créativePatricia Urquiola, architecte et designer, s’entretient avec Adrian van Hooydonk, concepteur en chef du groupe BMW, sur l’importance croissante de la décoration d’intérieur dans le contexte de la nouvelle mobilité. Musée BMW i exposition. La BMW Vision iNEXT comme symbole d’une nouvelle èreLe véhicule de vision représente l’aube d’une nouvelle ère. Hautement automatisé, sans émissions et entièrement en réseau, le BMW Vision iNEXT est maintenant présenté au public allemand pour la première fois. Du 9 au 14 mars 2019, fermé le lundi. Heures d’ouverture 10h00 – 18h00 Lieu BMW MuseumAu programme MCBW, l’exposition BMW i dans le salon BMW Le musée peut être visité gratuitement.Designers Talk. Mon espace préféré – Intelligent et finalement HumanDomagoj Dukec, responsable des studios de design BMW M et BMW i, discute des possibilités de la mobilité autonome et des défis associés au design dans un entretien pionnier avec Daan Roosegaarde.Date du 13 mars 2019Heures d’ouverture 19h00 – 20h30Place BMW Inscription du musée dans le programme en ligne du MCBW

MIL OSI