French News: SPSU pour la première fois en Russie a tenu une conférence sur l’histoire et la culture du Soudan

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

La conférence a été ouverte par le vice-recteur aux affaires internationales, Sergey Andryushin. Il a rappelé que les premiers contacts de LSU avec l’Université de Khartoum avaient été établis dès les années 1980 et qu’en 2014, un nouvel accord avait été signé entre les universités. Il a servi de base à la relance des visites académiques, des stages d’étudiants et des projets de recherche communs. Sergueï Vladimirovitch a également indiqué que le SPSU était heureux de recevoir des invités de marque, tels que le président de la Cour suprême et le président du Parlement soudanais, et qu’il est non moins honorable que l’ambassadeur de la République du Soudan en Russie, Nadir Yusif Eltayeb Babiker, ait assisté à l’ouverture de la conférence.

J’espère que les étudiants soudanais étudieront avec nous non seulement en langue et littérature russes, mais également dans les domaines les plus divers. Je suis persuadé que cela contribuera non seulement à la prospérité de la République du Soudan, mais également au développement des relations russo-soudanaises.

Nadir Yusif Eltayeb Babiker a remercié l’Université d’avoir organisé la conférence. M. l’Ambassadeur a appelé l’attention sur le fait que le Soudan commémorait cette année le 63e anniversaire de son indépendance et que cette date significative coïncidait avec l’établissement des relations diplomatiques avec l’Union soviétique, l’un des premiers pays à reconnaître l’indépendance de la République africaine. L’invité de marque a déclaré que l’Union soviétique avait apporté une contribution considérable au développement du nouvel État: des milliers de Soudanais ont été formés en URSS, des dizaines d’installations et d’infrastructures sociales ont été construites grâce à un partenaire. Aujourd’hui, selon Nadir Yusif Eltayeb Babiker, nous assistons à une nouvelle ère dans les relations entre nos deux pays. : des contacts gouvernementaux se développent sur des questions d’économie, de commerce et du complexe militaro-militaire. Le Soudan continue de soutenir le vecteur de la politique étrangère de la Russie, affirmant sa position devant les tribunaux internationaux, a déclaré l’ambassadeur. L’ambassadeur a également déclaré que de nombreuses entreprises russes œuvrant dans les domaines de l’exploration pétrolière, de la métallurgie et du tourisme travaillaient au Soudan, tandis que les entreprises russes étaient les premières à exploiter et à explorer l’or dans cette région. Un accord a été conclu sur la mise en œuvre conjointe d’un programme de développement d’un système atomique pacifique en 2018. L’orateur a souligné l’importance des contacts universitaires: le nombre de bourses pour la formation de citoyens du Soudan dans les universités russes et les deux plus grandes expéditions archéologiques conjointes organisées sur le territoire de l’État Il est évident que sur le territoire du Soudan se trouvait l’une des plus anciennes civilisations du monde. Dans son allocution de bienvenue, l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Soudan de 2007 à 2013 était le candidat des sciences historiques Envarbik F. Azelyanov a souligné que, selon lui, la multiplication des publications scientifiques consacrées au Soudan témoigne de la pertinence de la tendance africaine en matière de diplomatie et de science. Professeur à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, Igor Gerasimov (Département d’histoire du Moyen-Orient) et de l’évolution des relations entre l’Université de Khartoum et l’Université de Saint-Pétersbourg . Il a noté qu’aujourd’hui, les étudiants effectuent des stages au Soudan, les enseignants partent en expédition, le nombre de publications conjointes est en augmentation. En outre, Igor Vyacheslavovich a présenté un rapport sur l’institut traditionnel d’éducation de la société soudanaise Halva, professeur à la faculté d’histoire de l’Université de Khartoum, Khumaida Omar, sur les caractéristiques des cultures soudano-africaine et arabo-islamique dans l’histoire du sultanat Fonj (1504-1821). Cette période est caractérisée par le fait que la citoyenneté du sultan comprenait deux groupes ethniques différents: les Noirs africains et les Arabes musulmans. Cette fusion unique d’éléments africains et arabes dans un pays constituera la base de la formation de l’identité du peuple soudanais et constituera la base de la situation actuelle du Soudan, un pont entre le Moyen-Orient et l’Afrique, a conclu le professeur Nikolaï Dyakov, directeur de l’histoire des pays du Moyen-Orient à l’université d’État de Saint-Pétersbourg. Vasily Vasilyevich (à la naissance – Wilhelm) Juncker (1840-1892). Junker fut l’un des «découvreurs» de l’Afrique pour la population de l’empire russe au XIXe siècle. Nikolai Nikolayevich a déclaré que la construction et l’ouverture du canal de Suez en 1869, dont faisait partie la Russie, constituaient un élan pour la formation d’un nouveau carrefour de civilisations – européenne, islamique et africaine – le deuxième jour de la conférence, un recueil d’articles consacrés à la mémoire du professeur honoraire de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg Association de Saint-Pétersbourg pour la coopération humanitaire avec les pays arabes, membre de l’Union européenne des arabistes et des études islamiques, Olga Borisovna Frolova (1926-2015). La chercheuse a rejoint la première délégation de l’Université d’État de Léningrad à l’Université de Khartoum en 1979. Cette visite marquera le début de la coopération entre les universités. Olga Borisovna sera l’auteur du texte du protocole de coopération.

Olga Borisovna Frolova est devenue la première érudite et enseignante à attirer l’attention de ses collègues et de ses étudiants au Soudan et à tous les égards a encouragé et soutenu des initiatives visant à étudier l’histoire et la culture du Soudan. Le professeur Frolova est l’un des fondateurs des études arabes modernes, enseignant de nombreuses générations d’Universitaires-Arabes.

Au cours de la conférence, des représentants de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, de l’Université de Khartoum, du musée de l’Ermitage, de l’OIM de l’Académie des sciences de Russie, de l’Université d’État de Moscou Lomonossov et de l’Université d’État des sciences humaines. Les sujets des reportages concernaient des questions d’histoire politique, de littérature et de culture du Soudan, d’archéologie, d’histoire de l’exploitation aurifère sur le territoire soudanais, et de la situation actuelle de la politique étrangère dans la région.

