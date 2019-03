French News: T. Kusayko: Le centre périnatal régional de Mourmansk fournit une assistance hautement qualifiée aux femmes en travail

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a participé à la journée portes ouvertes au centre périnatal régional de Mourmansk.

Tatyana Kusayko Kusayko Tatiana Alekseevna, une représentante de l’organe gouvernemental législatif (représentant) de la région de Mourmansk a participé à la journée portes ouvertes au centre périnatal régional de Mourmansk.

Voir aussi

Le voyage d’étude de l’établissement a été mené par le médecin chef du centre, Alexander Zalesny. Il a parlé du travail de divers départements et a présenté les équipements médicaux modernes disponibles ici.La sous-gouverneure Inna Pogrebnyak, le ministre de la Santé, Valery Peretrukhin, le ministre du Développement social, Sergey Myakishev, ont également pris part à l’événement. région, fournissant une assistance en obstétrique et en gynécologie “, a déclaré Tatyana Kusayko.

Tatyana Kusayko dans la région de Mourmansk.Selon le sénateur, le centre surveille, traite et donne naissance à des patientes dont la grossesse est lourde, menacent d’accoucher avant terme, avec une croissance insuffisante du fœtus et d’autres complications. Les spécialistes du centre périnatal ont dans leur arsenal tout le potentiel des méthodes de recherche de laboratoire et de diagnostic. “Grâce à des activités telles que les portes ouvertes, les futures mères peuvent poser des questions concernant non seulement les soins médicaux, mais également les mesures de soutien social de l’Etat directement aux représentants des autorités régionales – a déclaré Tatyana Kusayko.

MIL OSI