French News: Thiess, de COCIM, obtient une extension de contrat de Melak de 172 millions de dollars

Source: HochtiefEn vertu de la prolongation de 12 mois du contrat jusqu’en 2023, Thiess souhaite augmenter la production de charbon et l’enlèvement des morts-terrains et continuer à fournir des services miniers supplémentaires, notamment des forages et des explosions, ainsi qu’une charge de charbon pour l’installation de barge. Michael Wright a déclaré: «Nous sommes ravis de voir notre équipe en Indonésie continuer à orienter ses solutions opérationnelles et à aider ses clients à satisfaire leurs besoins en matière de production et d’expansion.” L’exécutif et directeur général du groupe COCIC pour les mines et les minéraux, Douglas Thompson, a déclaré: “Je Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons finalisé notre contrat avec la mine de charbon Melan Greenfield. “En 2008, Thais a remporté un contrat portant sur le développement et l’exploitation de la mine de charbon de Melak. La mine est divisée en deux concessions minières différentes, Teguh Sinar Abadi (TSA) et Firman Ketaun Perkasa (FKP).

MIL OSI