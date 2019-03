French News: Une plus grande appréciation de la réussite des femmes dans la vie!

Meilleure appréciation de la vie des femmes À l’occasion de la Journée internationale de la femme, le 8 mars, la Confédération des syndicats allemands a appelé la coalition à lancer immédiatement la pension de base sans condition de ressources. La vice-présidente du DGB, Elke Hannack, a déclaré jeudi à Berlin: “Ce sont principalement les femmes qui bénéficient de la pension de base. Parce qu’ils sont souvent structurellement défavorisés sur le marché du travail et sont moins bien payés que les hommes. Dans la vieillesse, ils ont le désavantage – à ce que l’on appelle l’écart de rémunération entre hommes et femmes s’ajoute l’écart de pension: Après une vie active avec des revenus souvent faibles, de nombreuses femmes sont menacées par la pauvreté. Le gouvernement fédéral est appelé à enfin régler cette question: pour les employés à bas droit à pension qui ont été versés à l’assurance pension obligatoire pendant des décennies, ont élevé des enfants ou ont pris soin de parents, la pension doit être revalorisée. Toute personne ayant cotisé au moins 35 ans à l’assurance pension devrait également finir par avoir quelque chose de suffisant pour une vie décente. Surtout pour les femmes, ce serait une véritable appréciation et une appréciation de leurs réalisations au cours de leur vie. “

