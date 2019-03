French News: Viktor Zubkov: réalisant en Russie les projets de développement des marchés régionaux des moteurs à gaz, nous utiliserons la meilleure expérience mondiale

Source: Gazprom en russe

Une délégation conjointe, présidée par le président du conseil d’administration de PJSC Gazprom Viktor Zubkov à Milan (Italie) et composée du vice-président du conseil d’administration de PJSC Gazprom Vitaly Markelov, des responsables des services compétents de la société et de Gazprom Gas Motor Fuel LLC , chefs de sujets de la Fédération de Russie, où des projets pilotes sont actuellement mis en œuvre pour accélérer le développement du marché des carburants pour moteurs à gaz, – Gouverneur de la région de Belgorod Yevgeny Savchenko et Gouverneur de la région de Rostov STI Vasily Golubev, Président du Conseil d’association national des véhicules au gaz naturel Valery Golubev et des représentants des entreprises de fabrication et de la technologie NGV oborudovaniya.Uchastniki délégation a rencontré le président de la région italienne de Lombardie Attilio Fontana. La région a développé une industrie et la plus forte densité de trafic en Italie. Les parties ont évoqué l’expérience réussie de la Lombardie dans le développement du marché des carburants pour moteurs à gaz respectueux de l’environnement, y compris du gaz naturel. Il est à noter qu’actuellement, le parc de véhicules à moteur à essence de Lombardie compte environ 117 000 unités et que le réseau de remplissage de gaz de la région comprend notamment 186 stations-service de la station de compression.La réunion a examiné la possibilité de mettre en œuvre des projets communs dans le domaine du développement de l’utilisation du gaz naturel comme véhicule à moteur. carburant, ainsi que les perspectives de développement de la coopération dans ce domaine entre les villes de Milan, Belgorod et Rostov-sur-le-Don. Une attention particulière a été accordée aux perspectives de coopération industrielle entre les entreprises russes et italiennes dans le domaine de l’ingénierie du pétrole et du gaz.Au cours de la réunion, Valery Golubev et le président du Consortium NGV Italie (Consortium national italien de moteurs à gaz) Marijarosa Baroni ont signé un protocole d’accord. Ce document témoigne de l’intérêt suscité par la coopération entre les entreprises et les structures commerciales russes et italiennes en vue d’accroître l’utilisation des carburants pour moteurs à gaz. “Met en œuvre des projets pilotes pour le développement accéléré des marchés régionaux de moteurs à gaz dans deux régions russes à la fois – Belgo odskoy régions et Rostov. Pour réussir, une approche intégrée est nécessaire ici: en particulier, l’extension du réseau de remplissage de gaz, l’achat de véhicules modernes et les avantages pour les propriétaires de tels équipements. Nous nous concentrerons sur la meilleure expérience nationale et internationale dans ce domaine », a déclaré Viktor Zubkov.

HelpRegion Lombardy met en œuvre un programme visant à utiliser des types de carburants respectueux de l’environnement, notamment le gaz naturel. Au niveau régional, des privilèges sont établis pour les propriétaires de véhicules à moteur à essence.En novembre 2018, Gazprom, la région de Rostov et RUSNANO ont signé une feuille de route pour la mise en œuvre d’un projet pilote de développement accéléré du marché des carburants pour moteurs à essence. Le document prévoit l’extension du réseau de remplissage de gaz dans la région à 39 installations d’ici 2022, l’augmentation du parc d’équipements pour moteurs à gaz à 55 000 unités, la création de 10 centres de services pour la conversion et la maintenance d’équipements pour moteurs à gaz. a été signé par Gazprom, RUSNANO et le gouvernement de la région de Belgorod. Conformément au document, d’ici 2022, le réseau de remplissage de gaz de la région sera étendu à 39 installations (y compris aux dépens d’investisseurs privés), le nombre de centres de services pour le réoutillage et la maintenance des équipements de moteurs à gaz sera porté à 34. L’expérience de la mise en œuvre de ces projets développement accéléré des marchés des moteurs à gaz dans d’autres régions.

