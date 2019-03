French News: Visite du 1er régiment opérationnel de la police de Moscou

Source: Président de la Russie – Kremlin

Le président s’est familiarisé avec l’histoire de la police montée et de son équipement, l’ordre de service et les devoirs des patrouilles équestres et touristiques. Le chef de l’Etat a félicité toutes les femmes policières à l’occasion de la Journée internationale de la femme et a remis aux officiers du régiment le trotteur Orlov. En réponse, le président a reçu un fer à cheval en guise de cadeau. violations massives de l’ordre public à Moscou; Le régiment comprend les 1er et 2e bataillons de cavalerie et le 3e bataillon de la police de tourisme.

Voir aussi

MIL OSI