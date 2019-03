French News: Yunarmiya donne aux jeunes une orientation morale juste et la possibilité de s’exprimer dans le cadre de travaux publics – A. Shevchenko

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a rencontré le chef du mouvement unarmeysky dans la région d’Orenbourg.

Premier vice-président du Conseil de la fédération, Andrei Shevchenko, représentant de l’organe législatif (représentant) de la région d’Orenbourg, Andriy Shevchenko Shevchenko, représentant de l’organe législatif (représentant) de la région d’Orenbourg, s’est entretenu avec le chef du bureau régional. Mouvement social militaro-patriotique des jeunes de toute la Russie Yunarmiya « Nicholas Miroshnichenko.V la réunion a discuté de la création de nouvelles unités yunarmeyskih, l’organisation du travail militaire patriotique dans les écoles et la possibilité d’ouvrir dans la région d’Orenbourg » Maison Yunarmii ».

La création de groupes de jeunes dans les écoles contribuera au développement et à l’éducation de la jeunesse russe

“La création de groupes de jeunes dans les écoles contribuera au développement et à l’éducation de la jeunesse russe sur la base de modes de vie sains, de valeurs morales et de patriotisme”, a déclaré le sénateur. apprendre également les bases de la recherche et du sauvetage. Unarmeytsy sera en mesure de révéler ses talents et son potentiel créatif dans des cercles d’intérêt – apprendre à chanter, dessiner, photographier. Une attention particulière sera accordée au bénévolat.

Andrey Shevchenko a rencontré le chef d’état-major de la branche régionale du mouvement public militaro-patriote pan-russe pour enfants et jeunes «Yunarmiya» Nikolai Miroshnichenko «Dans le mouvement des volontaires, les jeunes peuvent acquérir une expérience pratique et acquérir les compétences nécessaires, aider ceux qui en ont besoin et montrer leurs meilleures qualités» a déclaré Andrey Shevchenko. Au cours de l’année en cours, un autre nouveau projet «Unarmeet dans la profession» est en cours de lancement et sera mis en œuvre en partenariat avec les entreprises du secteur de la défense. complexe nnogo.

MIL OSI