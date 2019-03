Premier Mateusz Morawiecki: “Emerytura +” to walka o godne życie emerytów

Source: President of Poland in Polish

Premier zaznaczył, że projekt Emerytury + to nie rozdawnictwo, tylko walka o godne życie seniorów. Podkreślił, że ważne jest oddanie szacunku i wdzięczności emerytom, którzy pracowali przez całe swoje życie. Przyjęte rozwiązanie ma stanowić realne wsparcie dla emerytów i rencistów, szczególnie tych, którzy otrzymują najniższe świadczenia.

Realizacja Emerytury + to koszt 10 mld 700 mln zł. To są pieniądze, które zdobyliśmy skutecznie w walce z mafiami VAT-owskimi, z przestępcami podatkowymi i przekazujemy je społeczeństwu – powiedział premier.

Od 1 marca 2019 r. najniższa emerytura, a także renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynosi 1,1 tys. złotych. W marcu wszystkie świadczenia wzrosną o co najmniej 70 zł.

