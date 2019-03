US Dollar/Rouble and Euro/Rouble Exchange Rates and Exchange Trade Indicators

Source: Central Bank of the Russian Federation in English

]]>

Date

Unified Trading Session

US dollar

Euro

for ‘today’ settlements

for ‘tomorrow’ settlements

for ‘today’ settlements

for ‘tomorrow’ settlements

average weighted rate (rubles/US dollar)

volume (millions of US dollars)

average weighted rate (rubles/US dollar)

volume (millions of US dollars)

average weighted rate (rubles/euro)

volume (millions of euros)

average weighted rate (rubles/euro)

volume (millions of euros)

06/03/2019

65.8387

590.8010

65.8787

1,987.4590

74.4007

185.5400

74.4673

375.4660

05/03/2019

65.7738

660.4770

65.7806

1,592.4580

74.4826

141.1950

74.4793

350.9760

04/03/2019

65.7819

755.0740

65.7555

1,297.1360

74.6445

139.0060

74.5550

395.1490

01/03/2019

65.8066

603.4530

65.8246

1,919.2540

74.7557

182.2370

74.8649

398.4730

28/02/2019

65.8190

835.6660

65.8315

1,620.6870

74.9598

295.8920

74.9812

348.9900

27/02/2019

65.7602

855.5720

65.8088

1,764.0150

74.8694

208.8820

74.9078

507.1790

