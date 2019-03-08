Аэрофлот 8 марта дарит прекрасной половине своих пассажиров стихи и цветы

Source: Russia Aeroflot

8 марта 2019 года, Москва. – Аэрофлот приготовил особое поздравление женщинам, которым выпало отметить праздник 8 Марта на борту самолетов авиакомпании. В этот день в пассажирских салонах по громкой связи зазвучали стихи, посвященные лучшей половине человечества. Всем представительницам прекрасного пола, которые в Международный женский день отправляются в путешествие рейсами из Москвы, преподносят цветы.

Лирические четверостишия отобраны по итогам конкурса, который был проведен накануне среди подписчиков на официальной странице авиакомпании в социальной сети ВКонтакте. Всего на конкурс было направлено более 900 стихотворений. Они присланы из разных городов России.

Жюри из представителей Аэрофлота тайным голосованием отобрало троих финалистов. Во втором этапе конкурса вновь приняли участие подписчики аккаунта Аэрофлота, но уже в роли критиков. Был определен победитель, чье произведение набрало наибольшее число голосов.

Лучшим признано четверостишие, которое прислал Даниил Баженов:

Душевный праздник радостной весны!

Всех милых женщин мы сегодня поздравляем!

Вы наше всё: Любовь, надежды и мечты!

И вам благодаря мы крылья обретаем!!!

Победителю помимо признания его поэтического таланта будет вручен сертификат на два лица на перелет туда-обратно классом Эконом в любой город маршрутной сети Аэрофлота.

«Преподносить 8 Марта подарок в виде стихов и цветов женщинам, которые путешествуют нашими рейсами, – одна из добрых традиций Аэрофлота, – отметил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. – Это – знак нашей любви, заботы и признательности вам, дорогие представительницы прекрасной половины наших пассажиров. Присоединяюсь к своим коллегам и от имени всех мужчин авиакомпании поздравляю вас с Международным женским днем. Желаю здоровья и любви, весеннего солнца и тепла, а также приятных путешествий с Аэрофлотом!»

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.





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