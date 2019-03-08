Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#Протон-М#Спектр-РГ#Байконур#главное#космодромы#орбитальные группировки08.03.2019 13:57

На Байконур доставлена ракета-носитель «Протон-М», предназначенная для запуска космического аппарата «Спектр–РГ»

Из Космического Центра им. М. В. Хруничева на космодром Байконур доставлена ракета-носитель «Протон-М», которая будет использоваться для запуска российского космического аппарата «Спектр-РГ».

Железнодорожный состав с блоками ракеты-носителя «Протон-М», головным обтекателем и созданным в РКК «Энергия» разгонным блоком ДМ-03, сегодня прибыл на Байконур.

Автономная подготовка этих составных частей ракеты космического назначения (РКН) «Протон-М» пройдут в монтажно-испытательном комплексе площадки 92. В настоящее время специалисты Центра им. М. В. Хруничева и других предприятий Роскосмоса приступили к выгрузке из вагонов блоков ракеты, обтекателя, блока ДМ-03 и их подготовке к размещению на рабочих местах.

Космическая обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» — международный российско-германский проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории, предназначенной для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.

На космическом аппарате «Спектр-РГ» АО «НПО Лавочкина» будет установлен комплекс научной аппаратуры: телескоп eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и телескоп ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.

Главная задача научного аппарата «Спектр-РГ» — исследования Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, создание «карты» видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.

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