Российские спортсмены досрочно выиграли общекомандный зачёт зимней Универсиады-2019

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 8 марта, в Красноярске на XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года разыграны шесть комплектов наград. Россияне пополнили командную копилку четырьмя золотыми и тремя серебряными медалями.

Победителями зимней Универсиады-2019 стали горнолыжник Иван Кузнецов (гигантский слалом), сноубордист Никита Автанеев (хафпайп), лыжники Александр Терентьев и Христина Мацокина (смешанный командный спринт), фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов (танцы на льду).

Серебряные награды выиграли лыжники Андрей Собакарев и Полина Некрасова (смешанный командный спринт), фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин (танцы на льду), а также женская сборная России по хоккею с мячом.

По итогам шести соревновательных дней в активе россиян 78 медалей: 27 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовых. Сборная России занимает позицию лидера в общекомандном зачёте. На втором месте – команда Республики Корея (6-3-4), на третьем – сборная Швейцарии (2-2-3).

Одновременно российские спортсмены обновили рекорд по количеству завоёванных наград на зимних Студенческих играх, установленный сборной России на предыдущей XVIII Всемирной зимней универсиаде 2017 года в Алматы (Казахстан), где российская команда выиграла 71 медаль: 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых.

XXIX Всемирная зимняя универсиада стартовала в Красноярске 2 марта и продлится до 12 марта. В соревнованиях принимают участие около трёх тысяч спортсменов из 58 стран. Разыгрывается 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов с завоеванием наград зимней Универсиады-2019 и желает новых высоких спортивных достижений!

Фото: АНО «Дирекция Красноярск-2019»

Пресс-служба Минспорта России

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