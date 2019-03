French News: Aeroflot le 8 mars donne à la belle moitié de ses passagers des poèmes et des fleurs

Source: Russie Aeroflot

8 mars 2019, Moscou. – Aeroflot a félicité tout particulièrement les femmes qui ont dû fêter les vacances du 8 mars à bord des avions de la compagnie. Ce jour-là, dans les salons des passagers, sur le haut-parleur, des poèmes étaient dédiés à la moitié meilleure de l’humanité. Les fleurs sont présentées à tous les représentants du beau sexe qui voyagent sur des vols au départ de Moscou lors de la Journée internationale de la femme.Les quatrains lyriques sont sélectionnés en fonction des résultats du concours qui s’est tenu à la veille des abonnés sur la page officielle de la compagnie aérienne sur le réseau social VKontakte. Au total, plus de 900 poèmes ont été envoyés au concours. Ils ont été envoyés de différentes villes de Russie et un jury composé de représentants d’Aeroflot a sélectionné trois finalistes au scrutin secret. Les abonnés du compte Aeroflot ont déjà assisté à la deuxième étape du concours, mais déjà en tant que critiques. Le vainqueur était déterminé, son travail a recueilli le plus grand nombre de voix Le quatrain, envoyé par Daniel Bazhenov, a été reconnu comme le meilleur: vacances sincères et joyeuses au printemps! Nous félicitons toutes les femmes charmantes aujourd’hui! Vous êtes notre tout: amour, espoirs et rêves! En plus de reconnaître son talent poétique, le lauréat se verra remettre un certificat de deux personnes pour un vol aller-retour en classe Économie vers toutes les villes du réseau de lignes Aeroflot. »Donnez le 8 mars un cadeau sous forme de poèmes et de fleurs aux femmes qui se rendent en des vols – une des bonnes traditions de Aéroflot, – a déclaré le directeur général de PJSC « Aéroflot » Vitaly Saveliev. – C’est un signe de notre amour, de notre sollicitude et de notre reconnaissance, chers représentants de la belle moitié de nos passagers. Je me joins à mes collègues et au nom de tous les hommes de la compagnie aérienne, je vous félicite pour la Journée internationale de la femme. Je vous souhaite santé et amour, soleil printanier et chaleur, ainsi que d’agréables voyages avec Aeroflot! ”

AEROFLOT figure parmi les 20 plus grandes compagnies aériennes au monde et Aeroflot possède la flotte la plus jeune au monde parmi les compagnies aériennes avec plus de cent appareils. En 2018, Aeroflot a transféré 35,8 millions de personnes et compte 55,7 millions de compagnies aériennes du groupe Aeroflot, ce qui lui confère quatre étoiles attribuées par la société de conseil britannique Skytrax. La meilleure compagnie aérienne d’Europe de l’Est ”, et a également reçu la note“ cinq étoiles ”de l’American Aviation Association APEX. Aeroflot est la marque d’aviation la plus reconnaissable au monde selon l’agence Brand Finance. La compagnie américaine de conseil Bain & Company a classé la compagnie aérienne au quatrième rang mondial des sociétés aériennes du monde en numérisation.

MIL OSI