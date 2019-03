French News: Approvisionnement en énergie et en eau: 3,0% d’employés de plus en décembre 2018 par rapport à l’année précédente

Source: Office fédéral de la statistique DestatisWIESBADEN – Le nombre de personnes employées dans les secteurs de l’énergie et de l’eau a augmenté de 3,0% à la fin du mois de décembre 2018 par rapport à l’année précédente. Selon les statistiques de l’Office fédéral de la statistique (Destatis), près de 250 000 personnes travaillaient dans des entreprises de distribution d’énergie et d’eau. Parmi eux, plus de 75% étaient employés dans le secteur de l’électricité et 11% dans celui de l’eau. Ces résultats sont basés sur des données provenant de services publics de l’énergie et de l’eau comptant au moins 20 personnes actives. Au sein de l’approvisionnement en énergie et en eau, l’évolution du nombre d’employés a été mitigée. Alors que l’approvisionnement en électricité a augmenté de 4,6%, le nombre d’employés dans le secteur du chauffage et de la climatisation a diminué de 8,6%. En décembre 2018, les approvisionnements en énergie et en eau ont fourni environ 26,3 millions d’heures de travail. C’était 3,1% de moins que l’année précédente. Cette baisse est principalement due aux effets de calendrier. Une analyse des chiffres corrigés des jours ouvrables, disponibles pour la première fois dans cette série chronologique, montre une augmentation des heures travaillées de 2,8% par rapport à décembre 2017. Le nombre d’entreprises comptant au moins 20 employés était inclus dans les secteurs de l’énergie et de l’approvisionnement en eau à fin décembre 2018. Le nombre d’entreprises a augmenté de 1,6% par rapport à l’année précédente et a retrouvé son niveau de décembre 2016. La croissance la plus forte enregistrée en décembre 2018 par rapport à l’année précédente concerne l’approvisionnement en électricité (+2,8%). %), la plus forte diminution de l’approvisionnement en chauffage et en climatisation (-5,4%) Personnes actives, heures travaillées, redevances et services publics dans l’approvisionnement en énergie et en eau 1Mise en place des preuvesDécembre2017décembre2018Version en% 1 Informations destinées aux entreprises de 20 personnes ou plus activesActivités (Quantité) 242 297249 5003,0Tätige personnes par activité économique Électricité tsversorgung179 611187 9284,6Approvisionnement en gaz15 77115 8120,3Approvisionnement en chauffage et en refroidissement20 00918 281-8,6Approvisionnement en eau26 90627 4802,1Heures de travail garanties (en milliers d’heures) 27 12326 286-3.1Earnings (en milliers d’euros) 1 065 2391 120 4475 (Livres) 2 3542 3921.6Vous trouverez des informations supplémentaires ainsi que des séries chronologiques détaillées sur les services publics d’énergie et d’eau dans la base de données GENESIS-Online à l’aide du tableau des établissements, nombre d’employés, nombre d’heures travaillées, frais (43111-0002). Les valeurs corrigées du calendrier et des variations saisonnières pour les heures travaillées dans les secteurs de l’approvisionnement en eau et en énergie sont également disponibles dans GENESIS-Online sous forme de longues séries chronologiques Plus d’informations: Energie, approvisionnement et élimination, téléphone: +49 (0) 611/75 29 70, formulaire de contact Vous trouverez d’autres résultats et informations dans le domaine de l’énergie.Suivez nous sur Twitter

