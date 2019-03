French News: Approvisionnement en énergie et en eau: nombre de personnes occupées en hausse de 3,0% en décembre 2018 sur un an

Source: Destatis Statistisches Bundesamt – En anglais

WIESBADEN – Le nombre de personnes employées dans le secteur de l’approvisionnement en énergie et en eau a augmenté de 3,0% à la fin de décembre 2018 par rapport à l’année précédente. L’Office fédéral de la statistique (Destatis) signale également que près de 250 000 personnes étaient employées dans des unités locales du secteur de l’approvisionnement en énergie et en eau à cette époque. Un peu plus de 75% d’entre eux travaillaient dans l’approvisionnement en électricité et 11% dans l’approvisionnement en eau. Ces résultats sont basés sur les données fournies par les unités locales du secteur de l’approvisionnement en énergie et en eau employant 20 personnes ou plus.Pour plus d’informations: Secteur de l’énergie, des services publics et de la gestion des déchets, tél. forme

