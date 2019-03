French News: BMW Group livre plus de 171 000 véhicules en février

Source: BMW Group Munich. Après une croissance des ventes en janvier, les livraisons du groupe BMW ont légèrement diminué en février, en raison du changement de modèle de sa BMW 3 série, qui se vend le mieux. Au total, 171 501 véhicules BMW, MINI et Rolls-Royce ont été livrés à des clients du monde entier (-4,1%). Au cours des deux premiers mois de l’année, 341 977 véhicules (-1,9%) ont été vendus.

“En raison du changement de modèle de la BMW Série 3 Berline cette année, comme prévu, le départ sera un peu plus modéré”, a déclaré Pieter Nota, membre du conseil de direction de BMW AG, responsable des ventes et de la marque BMW. “La nouvelle série 3, qui a reçu de nombreux éloges de la part des médias, est maintenant proposée aux concessionnaires. Nos carnets de commandes sont déjà bien remplis. Avec les nouveaux modèles que nous avons dévoilés à Genève plus tôt cette semaine, y compris quatre nouveaux hybrides plug-in, cela donnera un élan supplémentaire tout au long de l’année. Je reste convaincu que nous allons réaliser une légère croissance des ventes en 2019. “

Au Salon de l’automobile de Genève, les versions électrifiées de la BMW Série 3, de la BMW Série 7, du BMW X3 et du BMW X5 ont été présentées en première mondiale avec le lancement des nouveaux véhicules hybrides rechargeables du groupe BMW. Les BMW Série 5 et BMW Série 2 Active Tourer recevront également la quatrième génération de technologie hybride plug-in plus tard cette année. Le groupe BMW est le premier fournisseur mondial de véhicules hybrides rechargeables. Avec la BMW i3 entièrement électrique, la société propose désormais des véhicules électriques dans tous les segments du véhicule. Après plus de cinq ans sur le marché, la BMW i3 est toujours très populaire auprès des clients. Ses ventes ont augmenté de 19,8% au cours des deux premiers mois de l’année par rapport à la même période de l’année précédente. À la fin de l’année prochaine, le groupe BMW lancera dix nouveaux modèles électrifiés ou des modèles révisés. D’ici 2025, la société prévoit avoir au moins 25 modèles électrifiés sur le marché, dont 12 tout électriques.

Au total, 297 640 (-2,0%) véhicules BMW ont été livrés à des clients au cours des deux premiers mois de l’année. En raison du changement de modèle en cours, les ventes de la BMW Série 3 Berline, qui représentaient 13% des ventes totales de la marque BMW en 2018, ont diminué de 13,4% (37 232) au cours des deux premiers mois de 2019. Le nouveau modèle atteint une disponibilité complète au cours du deuxième trimestre.

Les ventes de MINI en février ont été légèrement inférieures à celles du mois correspondant de l’année précédente, avec 23 068 livraisons (-1,1%). Depuis le début de l’année, 43 644 véhicules MINI (-1,4%) ont été livrés à des clients du monde entier. Les premiers essais de conduite avec la nouvelle MINI tout électrique ont suscité une réaction très positive de la part des médias. En outre, le MINI Clubman révisé de la marque, qui fêtera son 60e anniversaire en 2019, sera lancé plus tard cette année. BMW Motorrad a continué d’afficher de bonnes performances avec des ventes en hausse de 5,6% (19 675) au cours des deux premiers mois de l’année.

BMW et MINI Ventes dans les régions / marchésLe marché automobile mondial enregistre un début d’année faible, auquel le groupe BMW ne peut échapper. La société reste attachée à sa stratégie de croissance durable et rentable et s’efforce de le faire en 2019.

Février 2019

Par rapport à l’année dernière%

Jusqu’au 02/2019

Par rapport à l’année dernière%

Europe

75273

-3,2

138982

-2,7

– Allemagne *

21141

+0,7

44174

-3,2

– la Grande-Bretagne

8297

+4,1

18701

+4,1

Asie

59105

-5,1

134986

+1,2

– Chine (continentale)

44582

+0,6

107717

+8,8

– Japon

5558

+5,5

8584

-3,5

Amérique

32770

-2,8

59556

-4,3

– USA

26237

-1,3

46796

-3,6

– Amérique latine

3799

-2,8

7614

-1,9

* Chiffres préliminaires sur les ventes du groupe BMW en / avant février 2019 en un coup d’œil

Février 2019

Par rapport à l’année dernière%

Au 02/2019

Par rapport à l’année dernière%

BMW Group Automobiles

171501

-4,1

341977

-1,9

BMW

148012

-4,7

297640

-2,0

MINI

23068

-1,1

43644

-1,4

BMW Group électrifié *

7759

-1,9

14993

-0,4

Moto BMW

11097

+9,1

19675

+5,6

* BMW i, BMW iPerformance, MINI électrique

S’il vous plaît contacter pour les demandes de renseignements:

Communications d’entreprise

Emma Begley, Communications d’entreprise, emma.begley@bmwgroup.comPhone: +49 89 382-72200

Mathias Schmidt, responsable de la communication institutionnelle et culturelle, mathias.m.schmidt@bmwgroup.comPhone: +49 89 382-24544

Internet: www.press.bmw.deE-Mail: presse@bmwgroup.com.de Le groupe BMW

Avec ses marques BMW, MINI et Rolls-Royce, le groupe BMW est le premier fabricant mondial de véhicules haut de gamme pour les automobiles et les motos et un fournisseur de services financiers et de services de mobilité haut de gamme. En tant que groupe international, la société exploite 30 installations de production et d’assemblage dans 14 pays et un réseau de distribution mondial implanté dans plus de 140 pays.En 2018, le groupe BMW a réalisé des ventes mondiales de plus de 2 490 000 automobiles et plus de 165 000 motos. Le bénéfice avant impôts pour l’exercice 2017 s’est élevé à environ 10,655 milliards d’euros et le chiffre d’affaires à 98,678 milliards d’euros. La société employait 129 932 personnes dans le monde au 31 décembre 2017. Une réflexion à long terme et un comportement responsable ont toujours été le fondement du succès économique du groupe BMW. La société a fermement ancré la durabilité environnementale et sociale tout au long de la chaîne de valeur, sa responsabilité globale vis-à-vis des produits et son engagement clair pour la conservation des ressources dans sa stratégie.

www.bmwgroup.comFacebook: http://www.facebook.com/BMWGroupTwitter: http://twitter.com/BMWGroupYouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupViewInstagram: http://www.instagram.com/ bmwgroupLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw

MIL OSI