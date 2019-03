French News: Bonne fête des femmes

Source: DOSBWe tient à remercier toutes les Powerwomen qui nous ont inspiré, touché et inspiré l’année dernière. Entre autres, ce sont:

Gesa Felicitas Krause et son retour en force: lors de la Coupe du monde de 2017, elle se blesse malheureuse et est en quelque sorte un vainqueur en la traitant. Silvia Mittermüller – pas de faille, pas de plaisir: malgré son recul lors de la dernière séance d’entraînement, elle veut nécessairement aller à PyeongChang2018 au début de la Coupe du monde à domicile 2018 à Berlin. Elle abat le Parkour avec une déchirure de minisque et sera probablement la dernière plus heureuse de l’histoire olympique.Kristina Vogel inspire toute une nation: elle est la cycliste sur piste la plus performante de tous les temps et après une chute d’entraînement en 2018, devenue paraplégique. Leur maniement et leur attitude dans leur ensemble sont des modèles et une inspiration. Aljona Savchenko – dans sa cinquième tentative de devenir une légende: avec ses 35 ans aux Jeux olympiques de PyeongChang2018, elle laisse toutes les autres patineuses devenir anciennes. Avec son partenaire Bruno Massot, elle réalise son rêve d’or olympique. Sarah Scheurich – ne craint aucun adversaire: elle lutte contre les violences sexuelles et les abus sportifs. Elle lance la campagne #Coachdonttouchme Ornella Wahner – Megalomania? Ornella bat son propre chemin et devient en 2018 le premier champion du monde de boxe amateur allemand de tous les temps. Et maintenant, les Jeux olympiques de Tokyo 2020 sont dans l’oeil. Plus sur Twitter.

MIL OSI