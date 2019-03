French News: Chiffre d’affaires dans le secteur de la construction en décembre 2018: + 5,9% sur un an

Source: Office fédéral de la statistique Destatis: chiffre d’affaires annuel 2018 en hausse de 8% par rapport à l’année précédenteWIESBADEN – En décembre 2018, le chiffre d’affaires de l’industrie de la construction était supérieur de 5,9% à celui de décembre 2017. Selon les résultats provisoires, l’Office fédéral de la statistique (Destatis) a annoncé en décembre 2018 2,9% d’employés de plus dans le secteur de la construction que pendant le même mois l’année dernière. Tous les secteurs de l’industrie de la construction ont affiché une croissance de leurs ventes d’une année sur l’autre. En génie civil, le chiffre d’affaires était de 11,1% en décembre 2018 et de 4,0% supérieur à celui de décembre 2017. Parmi les secteurs les plus rentables de l’ensemble du secteur de la construction, les revenus dans la construction de canalisations, la construction de puits et le traitement des eaux usées ont augmenté de + 17,4%. ainsi que pour la construction de routes avec + 9,5% les plus fortes. Les ventes les plus faibles ont été enregistrées par les Dachdeckerei et Bauspenglerei avec +1,0% par rapport à décembre 2017. Avec une augmentation de 8,0% par rapport à 2017, le chiffre d’affaires annuel du secteur de la construction a augmenté pour la sixième fois consécutive en 2018. Tous les secteurs de l’industrie de la construction ont enregistré une croissance des ventes par rapport à l’année précédente. Le nombre d’employés a augmenté de 2,5% en 2018 par rapport à 2017.

Les ventes et les employés du secteur de la construction en Décembre 2018Veränderung par rapport à la même période en% l’industrie 1Dezember 2018gegenüberDezember 2017Januar à 2018gegenüberJanuar Décembre à Décembre 2017UmsatzBeschäftigteUmsatzBeschäftigte1 Classification des activités économiques, édition 2008Bauhauptgewerbe insgesamt5,92,98,02,5Bau de bâtiments (bâtiments) 4,01,84,71 , 1Tiefbau11,14,012,03,8davon: construction de routes et Bahnverkehrsstrecken10,24,813,14,3darunter: construction de Straßen9,54,48,74,1Leitungstiefbau et Kläranlagenbau20,84,815,24,1darunter: projets d’utilité de tuyau et Kläranlagenbau17,44,116,53 , 6Sonstiger Tiefbau3,91,26,72,2Abbrucharbeiten et Baustellenarbeiten2,43,39,44,7Sonstige préparatoire Bautätigkeiten3,12,78,02,3davon spécialisés: toiture et Zimmerei2,81,58,21,0davon: toiture et Bauspenglerei1,01 , 38,81,1Zimmerei et Ingenieurholzbau5,51,97,61,3Sonstige activités de construction spécialisées ang3,33,97,73,5Basisdaten et de longues séries chronologiques pour Industrie de la construction peut utiliser les employés de la table, le chiffre d’affaires dans le secteur de la construction (44151-0001) dans la base de données GENESIS-Online, et sous la rubrique werden.Weitere accédé à des informations d’indicateurs économiques: enquêtes auprès des entreprises dans le secteur de la construction, Téléphone: +49 (0) 611/75 47 33, le contact D’autres résultats et d’autres informations sont dans la rubrique Construction vor.Folgen nous sur Twitter

