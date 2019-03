French News: Déclaration commune de la commissaire aux droits de l’homme du gouvernement fédéral et de l’ambassadeur de France pour les droits de l’homme à l’occasion de la journée mondiale de la femme

Source: Ministère fédéral des Affaires étrangèresL’Allemagne et la France soutiennent plus que jamais l’égalité des femmes et des hommes ainsi que la protection et le renforcement des droits des femmes. L’égalité des droits n’est toujours pas une réalité aujourd’hui, le 8 mars 2019, Journée internationale de la femme. Chaque jour, les droits des femmes sont violés partout dans le monde. Malheureusement, ils sont trop souvent confrontés à un accès inégal à l’éducation, à la violence sexuelle et domestique et à des obstacles pour atteindre leur plein potentiel. Même dans les processus politiques, les femmes ne participent toujours pas sur un pied d’égalité. Nous ne pouvons et ne voudrons pas fermer les yeux sur cette réalité: nous devons œuvrer chaque jour, dans le monde et à tous les niveaux, pour l’égalité des droits et pour la mise en œuvre de tous les droits humains des femmes et des filles. Nations Unies, pour accroître la participation politique des femmes aux processus de paix et pour protéger les femmes contre la violence sexuelle dans les conflits. Parce que: Sans les femmes, nous ne pouvons parvenir à une paix durable. En l’absence d’égalité et de la participation active des femmes à la vie politique, économique et sociale, les violations de leurs droits ne cesseront jamais. La Journée internationale de la femme célèbre aujourd’hui toutes ces femmes, filles, hommes et garçons, ainsi que les organisations de la société civile du monde entier. pour la réalisation des droits des femmes (le Prix franco-allemand des droits de l’homme, décerné tous les ans, en a récompensé certaines), souvent dans des conditions difficiles et en dehors des médias. Ils méritent tous notre respect particulier!

