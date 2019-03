French News: Disparités régionales et socio-structurelles: indicateurs et résultats

MIL OSI – Source: Institut fédéral de recherche sur la population – BIB –

Titre: Disparités régionales et socio-structurelles: indicateurs et résultats

La réunion annuelle de l’Association démographique allemande (DGD) se tiendra du 13 au 15 mars 2019 en coopération avec l’Institut national de recherche sur la famille de l’Université de Bamberg.

La conférence de cette année est consacrée à la grande simultanéité de la divergence et à la convergence des processus démographiques. Cela se retrouve par exemple dans la démographie de la relation de partenariat, l’éducation de la famille et, en général, le bien-être des jeunes et des personnes âgées. La BiB participe aux sessions suivantes avec des données actuelles et de nouveaux résultats de recherche: mercredi 13.03 (RS 02.22) Évolution démographique et sociétale IDr. Andreas Mergenthaler, dr. Volker Cihlar, dr. Laura Konzelmann, Frank Micheel: Participation au marché du travail lors de la transition vers l’âge de la retraite: approche théorique, conception de l’étude et potentiel d’analyse de l’enquête “Transitions et potentiel de vieillesse” (TOP) Dr. Sebastian Klüsener, dr. Christian Dudel, dr. Elke Loichinger, Harun Sulak, Prof. dr. Mikko Myrskylä: Potentiel d’allongement de la vie active en Allemagne: relever les défis du marché du travail dans une population extrêmement vieillissante Uta Brehm: Réinsertion des mères sur le marché du travail jeudi, 14 h 03 (RS 02.17) Évolution démographique et sociale IIDr. Nico Stawarz, dr. Nikola Sander, Harun Sulak: Y a-t-il une nouvelle phase de suburbanisation en Allemagne? Analyse de la migration interne et de l’évolution des prix de location de 1991 à 2016 Frank Micheel: Quel est l’impact de l’intention sur l’engagement civique sur une réalisation ultérieure? Résultats empiriques de l’étude TOP (RS 02.22) Disparités régionales dans la morbiditéDr. Marcus Ebeling, dr. Sebastian Klüsener, Prof. dr. Roland Rau, dr. Eva Kibele: Effet des caractéristiques régionales sur la structure par âge de la mortalité dans les districts administratifs allemands (RS 02.18) Quel est le coût d’avoir des enfants? Conséquences des traitements médicaux pour la reproductionDr. Martin Bujard: Pourquoi l’Allemagne a-t-elle besoin d’une loi sur la médecine de la reproduction et de ce à quoi elle pourrait ressembler: Arguments interdisciplinaires sur l’eSET, la maternité de substitution et le don d’œufs (RS 02.18) Enquêtes de panel de BiB – Développements actuels et perspectives d’analyse Modération: Dr. Ing. Sebastian KlüsenerDr. Laura Konzelmann, dr. Andreas Mergenthaler, dr. Volker Cihlar, Frank Micheel: La transition à la retraite dans un contexte de partenariat: La perspective dyadique dans la troisième vague de l’étude “Transitions et potentiel de vieillesse” (TOP) Anna Dechant: Les données de la mission familiale de la BiB sur l’exemple des modèles de gestion responsable en Allemagne et en HongrieRobert Naderi, dr. Martin Bujard, dr. Detlev Lück, Prof. dr. Norbert F. Schneider, Almut Schumann: Expérience push-to-web de GGP en Allemagne: présentation du projet et premiers résultatsDr. Andreas Ette, Nils Witte, PhD, Jean Guedes Auditeur Nikola Sander, Prof. dr. Norbert F. Schneider, Jean Philippe Pierre Décieux, PhD, Prof. dr. Marcel Erlinghagen: Comprendre les conséquences individuelles de l’émigration en provenance de pays très développés: objectif, portée et conception de l’étude allemande sur l’émigration et la remigration (GERPS) vendredi 15 mars (HS 01.22) Conférencier invitéDr. Sebastian Klüsener: Disparités spatiales: associer perspectives socio-géographiques et démographiques (RS 02.22) Disparités régionales en matière de mortalitéDr. Ronny Westermann, dr. Andrea Werdecker, Prof. dr. Dr. Ulrich Müller: Suivi de la mortalité dans l’étude sur la santé NAKO – Un premier bilan