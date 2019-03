French News: Efficacité thermoélectrique des points quantiques maintenant caractérisée

Source: Forschungszentrum JulichLes matériaux thermoélectriques peuvent convertir les différences de température en énergie électrique et inversement. En taille nanométrique, ils pourraient être utiles dans des applications telles que le refroidissement des micropuces ou l’augmentation de leur efficacité énergétique sous la forme de générateurs thermoélectriques à l’échelle nanométrique.

Les matériaux thermoélectriques peuvent convertir les différences de température en énergie électrique et inversement. En taille nanométrique, ils pourraient être utiles dans des applications telles que le refroidissement des micropuces ou l’augmentation de leur efficacité énergétique sous la forme de générateurs thermoélectriques à l’échelle nanométrique. Alors que dans les matériaux macroscopiques, les soi-disant coefficients de transport nécessaires pour déterminer l’efficacité thermoélectrique d’un matériau peuvent être facilement mesurés, il est techniquement difficile pour des échantillons nanodimensionnés de mesurer le coefficient de Seebeck, qui est l’un des coefficients de transport. Une équipe de chercheurs de Grenoble, de Pise et de Jülich a pour la première fois mesuré ce paramètre thermoélectrique fondamental en un seul point quantique et l’a modélisé en théorie.Micrographie électronique colorée d’un point quantique. 511e Copyright 2019 American Chemical Society “C’est la première fois que nous sommes en mesure de caractériser l’efficacité thermoélectrique des dispositifs à points quantiques nanométriques et moléculaires dans des expériences, ce qui représente un énorme pas en avant dans le développement de puces informatiques plus puissantes”, déclare le Dr. Theodoulos Costi du Forschungszentrum Jülich. Avec Dr. Veljko Zlatic, un invité de Zagreb, avait déjà formulé une théorie du transport thermoélectrique à l’aide de points quantiques Kondo-corrélés en 2010. Outre la mesure directe du coefficient de Seebeck, l’équipe de physiciens expérimentaux et théoriques présente également une nouvelle possibilité, dénommée Identifier l’effet Kondo dans les expériences. Jusqu’à présent, les physiciens ont identifié l’effet Kondo dans les points quantiques en mesurant une augmentation anormale caractéristique de la conductivité électrique à basses températures au-dessous de la température de Kondo TK pour cet effet. Une deuxième méthode expérimentale d’identification de l’effet s’ouvre: la mesure d’un changement de signe du coefficient de Seebeck caractéristique de l’effet Kondo en dessous d’une température T1 nouvellement introduite. Costi et Zlatic avaient déjà prédit ce changement de signe, qui avait été mesuré pour la première fois comme une signature de l’effet Kondo. “Nous avons maintenant de nouveaux critères d’identification de l’effet Kondo dans le transport thermoélectrique par points quantiques”, résume Costi. Publications originales: B. Dutta, D. Majidi, A. Garcia Corral, P. Erdman, S. Florens, TA Costi, H. Courtois, CB Winkelmann; Sonde directe du coefficient Seebeck dans un transistor à point unique quantique à corrélation de Kondo, Nano Lett. , 2019, 19 (1), pp 506-511, DOI: 10.1021 / acs.nanolett.8b04398

T. A. Costi et V. Zlatic; Transport thermoélectrique à travers des points quantiques fortement corrélés; Phys. Rev. B81, 235127 (2010), DOI: 10.1103 / PhysRevB.81.235127

